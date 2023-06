Jouer encore après sa mort: comment l'IA ressuscite les acteurs et actrices décédés

L’euphorie cannoise, portée par les stars hollywoodiennes, les “dysfonctionnements vestimentaires” qui surviennent comme par hasard sur le tapis rouge et les défilés glamours sur les marches du palais, n’est déjà plus qu’un lointain souvenir. Le discours de Justine Triet, sur la “marchandisation de la culture” et la politique “néolibérale” qui “casse l’exception culturelle française”, lors de la réception de la Palme d’or, avait déjà dégrisé nos voisins d'outre-Quiévrain.