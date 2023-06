La petite sirène fait un flop au cinéma: Disney doit-il arrêter d’adapter ses classiques de l’animation ?

Les quinze premiers jours d’exploitation représentent en effet l’essentiel des rentrées pour un long métrage américain. Les observateurs les plus optimistes estiment donc que ce remake en “live” du classique de l’animation éprouvera de grandes difficultés à atteindre les 500 millions de dollars lors du bilan final. Avec un budget de 250 millions de dollars et des frais de promotion estimés à 140 millions de dollars, soit 390 millions de dollars en tout, La petite sirène devrait en rapporter deux fois plus (donc 780 millions de dollars), puisque la moitié des recettes revient au studio, pour atteindre l’équilibre. C’est dire si la note sera salée.

La raison de ce flop ? Les polémiques ont certainement joué un rôle. Tout comme le peu d’enthousiasme en dehors des États-Unis. En 2022, le marché nord-américain représentait 30 % du box-office mondial, et “l’international” 70 %. Or, pour La petite sirène, 60 % des entrées viennent des USA, et seulement 40 % du reste du monde. Un décalage qui en dit long sur le peu d’intérêt du principal marché financier.

Cela pourrait bien être la goutte d’eau qui fait déborder le vase du studio aux grandes oreilles rondes. Et terminer en queue de poisson les adaptations des grands classiques de l’animation. Le bossu de Notre-Dame, Pocahontas et Aladdin 2 ont désormais disparu des radars, probablement pour éviter de nouvelles polémiques. Et il se chuchote que d’autres projets pourraient subir le même sort, au vu d’une perte d’audience assez inquiétante.

La tendance est claire : la formule ne fait plus autant recette qu’auparavant. La stratégie de Disney pourrait donc changer à l’avenir.