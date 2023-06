La nouveau projet de Disney pour se relancer: Le Roi Lion décliné en franchise, façon Star Wars

Tout passe, tout lasse. Même les recettes miracles. Disney, qui mène le bal hollywoodien depuis de nombreuses années, en fait l’amère expérience depuis la fin de la pandémie et la réouverture des cinémas. Les super-héros, que personne ne semblait pouvoir concurrencer avant 2019, donnent des signes d’essoufflement. La troisième aventure des Gardiens de la galaxie occupe bien la deuxième place de l’année au box-office, mais très loin derrière Super Mario Bros. Quant à Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, déjà largué par Fast X, malgré un budget “moyen” (en termes hollywoodiens pour une production super-héroïque s’entend : 200 millions de dollars, tout de même), il devrait laisser un gros trou dans les caisses de la société, même s’il sera bien moins conséquent que celui de Shazam : Fury Of The Gods pour la concurrence.