Projet inattendu: "Atlantis", de Michel Gondry sera un biopic consacré à... Pharrell Williams !

IndieWire a recueilli les confidences du réalisateur français du côté de Cannes. 'Atlantis' sera donc un biopic-comédie musicale contant la jeunesse du 'Skateboard P' (Pharrell Williams). “C’est un budget assez important, mais cela reste un projet personnel”, a dévoilé Michel Gondry.

Le réalisateur français n'en est pas à son premier film américain. Après avoir réalisé le classique "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" ou encore l'ovni "The Green Hornet", Michel Gondry revient en Amérique après une décennie de cinéma français.

Selon les informations du média cinéma, la production d''Atlantis' débutera le mois prochain sauf si la grève qui sévit actuellement à Hollywood n'empêche pas Michel Gondry de démarrer son précieux projet.