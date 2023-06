Anthony Hopkins dézingue son rôle dans Thor: "C'était inutile de jouer la comédie"

La langue de bois et la diplomatie, Anthony Hopkins ne les connaît pas. Et il vient encore d'en fournir l'illustration dans une interview au New Yorker. Interrogé sur ses incursions dans l'univers Marvel en tant que dieu Odin dans Thor (2011), Thor: le monde des ténèbres (2013) et Thor: Ragnarok (2017), il a eu ce commentaire laconique: "Si on se retrouve face à un écran vert, c'est inutile de jouer la comédie. On m'a mis une armure et collé une barbe, assis sur un trône, pour crier un peu."