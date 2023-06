Les Transformers s’éclipsent derrière une comédie typiquement belge avec Catherine Deneuve et un fantastique polar très noir

Le misanthrope : la traque glaçante et éprouvante d’un serial killer

On se demande parfois ce qui passe par la tête de responsables de la traduction française des films américains. Pourquoi avoir intitulé Le misanthrope, avec toutes les références à Molière que cela suscite immédiatement, un polar possédant pour titre original To Catch a Killer (que les Québécois ont traduit librement mais plus astucieusement Chasse au tueur) ? Cela prête à confusion et risque de rebuter une partie du public.

Ce serait dommage, car cette réalisation de Damián Szifrón, neuf ans après le génial Les nouveaux sauvages, se révèle aussi brillante visuellement que riche scénaristiquement. Il vaut d’ailleurs mieux ne pas arriver en retard, tant la première séquence prend immédiatement à la gorge et aspire littéralement dans l’écran. En cette soirée de réveillon, tout Baltimore s’apprête à fêter joyeusement le passage à l’an nouveau au son de la musique techno ou en regardant un feu d’artifice grandiose. Mais alors qu’éclatent les premières fusées, les corps tombent un peu partout dans la ville sous les tirs d’un sniper particulièrement adroit. Et particulièrement prévoyant. Avant même que la police ait pu identifier d’où partaient les coups, une violente explosion déchire l’immeuble, amenant tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur à fuir.

Dans la panique générale, seule l’agente Eleanor Falco (Shailene Woodley) a la présence d’esprit de sortir son smartphone pour filmer ceux qui quittent les lieux. Une initiative qui lui vaut d’être remarquée par le cynique, froid et très sûr de lui agent du FBI chargé de l’enquête (Ben Mendelsohn).

Après ces séquences chocs, menées tambour battant, le film démarre vraiment. Et se concentre sur une enquête qui semble impossible. Car contrairement à ce qu’on voit à la télévision, aucun ordinateur ne permet d’identifier une liste de suspects et les témoignages mènent avant tout à des règlements de comptes personnels sans lien avec l’affaire. Quant aux indices matériels, ils sont tout simplement inexistants. Il va donc falloir entamer un travail de fourmi, vérifier des détails improbables, tenter d’établir un profil, suivre son intuition, perdre son temps avec de fausses pistes pour satisfaire le pouvoir politique et donner ainsi des nouvelles rassurantes au public ou endosser la responsabilité d’échecs à la place de supérieurs qui décident de tout dans l’ombre.

Rien n’est simple dans cette traque mentalement éprouvante. Tout en développant finement la psychologie des différents protagonistes, sans le moindre jugement, Damián Szifrón analyse avec une froideur quasi scientifique toutes les pistes qui s’ouvrent en fonction du point de vue de chacun. Le contraste entre l’approche humaine et le cynisme face aux aléas de l’enquête transforme le spectateur en limier désarçonné par un flot d’informations contradictoires. C’est captivant, interpellant, truffé de pistes de réflexion sur notre mode de vie ou sur les séries policières simplistes.

Une belle claque, divertissante et intelligente, glaçante et captivante, de nature à ravir tous les amateurs de polars très noirs.

Habib, la grande aventure : une comédie philosophique déjantée typiquement belge

Définir notre cinéma n’a pas vraiment de sens, tant il est lié à la personnalité des réalisateurs. Et pourtant, dès les premières images d’Habib, la grande aventure, on sait qu’on se trouve dans un film belge. Tant le propos est surréaliste. Jeune musulman timide de Molembeek, Habib ne rêve que de théâtre, au grand dam de sa mère et de sa sœur, seules à ramener de l’argent à la maison. Et encore, il n’ose pas avouer à sa maman que c’est en saint François d’Assises qu’il rêve de percer dans une production fauchée. Un rôle pour lequel il va chercher l’inspiration dans un couvent catholique en se faisant passer pour Philippe.

On n’ose pas imaginer la tête des producteurs lorsque Benoît Mariage (Les convoyeurs attendent, Cowboy) leur a proposé son projet, dix ans après son incursion déjantée dans le monde du football avec Les rayures du zèbre. Car la suite des mésaventures d’Habib part vraiment dans tous les sens. Au détour d’un casting surréaliste avec un réalisateur français obséquieux, des retrouvailles avec un père désormais marié à une femme très jeune, de confrontations avec une sœur les pieds bien sur terre (“ Saint-François de Molembeek, ça va cinq minutes ! ”), d’un tournage rocambolesque avec Catherine Deneuve ou des demandes irréalistes du bourgmestre de la commune, Benoît Mariage explore une multitude de thèmes avec un mélange étonnant de philosophie et d’humour. Tout y passe : la quête de l’identité personnelle et communautaire, le rapport au père, le wokisme (“ Liz Taylor en Cléopâtre, on a parlé de coquetterie intellectuelle ? ”), la difficulté d’être une star (“ On met tellement d’énergie à être qui on n’est pas, c’est idiot, non ? ”, se demande Catherine Deneuve), la politique et les coulisses dingues de la création artistique (“ La crédibilité est l’ennemi de l’art”).

Le ton passe sans cesse de la comédie à la réflexion philosophico-religieuse, dans une sorte d’étrange leçon de cinéma qui sent l’expérience vécue tout en flirtant avec la caricature. C’est surprenant, drôle, inégal, improbable, un peu fou, cinéphilique (avec des références notamment aux Parapluies de Cherbourg et à Barry Lyndon) politiquement incorrect, déroutant et magistralement défendu par Bastien Ughetto. Un ovni comme seul le cinéma belge peut en produire.

Transformers : Rise of the Beasts n’a pas été montré à la presse

C’est un signe qui ne trompe généralement pas. Transformers : Rise of the Beasts n’a pas été montré à la presse. Preuve que le distributeur ne croit pas en ses chances de séduire la critique. Les journalistes américains, eux, ont pu le visionner. Voici la toute première phrase parue dans The Hollywood Reporter. Elle donne le ton : “La grande nouvelle concernant le nouveau Transformers (ce n’est pas une phrase que j’imaginais écrire lorsque j’étais à l’école de journalisme), c’est que ce septième volet présente pour la première fois les Maximals sur grand écran. Que cette information signifie quelque chose pour vous ou non déterminera si vous êtes le public cible de Transformers : Rise of the Beasts, une suite de Bumblebee (2018) qui présente suffisamment d’action robotique pour ravir les fidèles tout en mettant en valeur les performances intéressantes d’Anthony Ramos et de Dominique Fishback dans le rôle des humains symboliques. ”

L’autre Bible d’Hollywood, Variety, ne met pas non plus en pièces les mécaniques venues de l’espace : “Anthony Ramos et Dominique Fishback, plus quelques anciens Transformers et de nouveaux animaux sauvages, sans la surenchère de Michael Bay, c’est le genre de plaisir que l’on n’est pas obligé de détester. ”