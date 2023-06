"Habib, la grande aventure", la nouvelle comédie belge philosophico-déjantée signée Benoît Mariage: "Catherine Deneuve a permis de financer le film"

”C’est parti d’une anecdote, nous explique-t-il, très détendu. J’avais rencontré un jeune acteur d’origine maghrébine, dans un atelier, dans une maison des jeunes. Quatre ans plus tard, je le vois dans Le Tout Nouveau Testament de Jaco Van Dormael, en gigolo de Catherine Deneuve. Je le félicite, lui dit que sa famille doit être follement heureuse. Il me répond : 'Mon père m’a demandé ce que je faisais sur ce film et je lui ai dit que j’aidais juste une vieille dame à faire ses courses au Delhaize.' Cette anecdote, riche et intéressante, a résonné en moi. Je viens de la bourgeoisie provinciale, et j’ai renoncé à reprendre l’entreprise familiale pour aller dans une école de cinéma, l’Insas, très à gauche. Il y avait donc ce tiraillement entre ma culture d’origine et mes aspirations professionnelles. Cela m’a donné l’élan pour faire ce film, plus une chronique qu’une dramaturgie classique.”

Il évoque la recherche identitaire, alors pourquoi avoir choisi un acteur français ?

”Au départ, je cherchais dans la communauté belgo-marocaine. Quand je suis tombé sur Bastien Ughetto, il correspondait au personnage que j’avais en tête, lunaire, à la Buster Keaton, un peu John Turturro dans Barton Fink. Avec les producteurs, on s’est quand même interrogé. Si ça avait été un film naturaliste, dans la lignée des frères Dardenne, je n’aurais pas eu cette audace. Mais comme c’était une fable, je me suis dit qu’il n’y avait pas de souci. Il allait apprendre l’arabe et physiquement, c’est sûr qu’il ne ressemble pas à un Islandais. Il est donc crédible. Le film est sorti en France et lors des débats, cela n’a posé aucun problème. Cela débouche même sur une mise en abîme du sujet. D’un accident de casting, je fais donc presque un argument promotionnel : face à ce wokisme ambiant, est-ce qu’un acteur peut jouer n’importe qui ? Est-ce que moi, n’étant pas d’une communauté, je peux en parler ?”

C’est aussi audacieux, car le sujet est sensible…

”C’est audacieux en cette période, mais j’étais animé d’une bienveillance fondamentale vis-à-vis de ce personnage, puisque c’était moi quelque part, et j’étais aussi animé par une vraie foi de parler de choses intimes. Peut-être naïvement, cela m’a enlevé toute antenne pour me dire que je marchais sur des œufs. C’est bienveillant, sauf peut-être par rapport au milieu dans lequel je travaille… (rire).”

De fait, les réalisateurs sont particulièrement grotesques…

”On est les héritiers du cinéma muet, où c’est la pelure de banane qui fait rire. S’il n’y a pas un crétin, on ne rira pas. Sans dévoiler mes sources, ce n’est pas très éloigné de situations que j’ai observées. J’ai connu des castings où les acteurs n’avaient aucune chance de se défendre parce que ça allait très vite. En plus, celui-ci est organisé par un réalisateur français qui vient tourner en Belgique pour des raisons fiscales. L’humour fonctionne parce qu’il y a un fondement de vérité.”

Comment avez-vous convaincu Catherine Deneuve de jouer son propre rôle ?

”Mon inconscience a été d’écrire le film sans lui en parler avant, car tout tombait à l’eau si elle n’acceptait pas. Dès qu’on s’est rencontré, elle m’a dit : 'M. Mariage, sachez qu’il y a une chose que je n’aime pas faire au cinéma, c’est jouer mon propre rôle !' Là, de grosses gouttes ont commencé à perler sur mon front. J’ai rétorqué : 'Si vous ne le faites pas, qui pourra le faire ?' Elle a bien vu qu’elle était indispensable, et elle a dit OK. Ce n’était que trois jours de tournage, ce qui n’est pas un engagement mirobolant sur la durée. Mais c’est un moment clé, quand Habib la voit. Elle dénoue son sentiment d’imposture, lui donne les clés de son chemin d’émancipation. Et son aura rejaillit sur tout le film. C’est un beau cadeau. Qui a permis aussi de financer ce film.”

Elle prononce une phrase importante : “On met tellement d’énergie à être qui on n’est pas, c’est idiot, non ?”

”C’est moi qui lui fais dire ça, mais dans sa bouche, ça prend une autre dimension. On sent un vrai plaisir d’autodérision et de brouiller son image.”

Quand vous dites que “La crédibilité est l’ennemie de l’art”, vous le pensez ?

”Il y a quelque chose de vrai là-dedans. La grâce au cinéma n’a rien à voir avec la crédibilité et, à la fois, je pense qu’on a un filtre en nous. Toutes les situations psychologiques qui ne sont pas justes dans une histoire, on les détecte. Donc, je réponds oui et non. C’est paradoxal, et j’aime bien ça, parce que ça permet de réfléchir.”

À l’image d’Habib, la grande aventure, à découvrir en salle avec plaisir et l'esprit ouvert.