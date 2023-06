Personne n’est à l’abri des problèmes de santé mentale. Pas même nos idoles. Dans le monde du sport (Simone Biles, Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, …) ou de la musique (Stromae, Adele, Bruce Springsteen, Billie Eilish, …), le sujet est abordé de plus en plus ouvertement. Ce qui n’est pas encore tellement le cas dans le milieu du cinéma. Selena Gomez fut une des premières à en parler, en conseillant de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Tom Holland lui a emboîté le pas en 2022 (”Je fais un break dans mon utilisation des médias sociaux pour ma santé mentale”), mais sans lier cela à son travail de comédien.

”Nous avons exploré des émotions que je n’avais jamais abordées”

En pleine promotion de The Crowded Room, qui sort ce 9 juin sur Apple TV +, il a expliqué à quel point il avait adoré tourner cette série, mais aussi qu’il n’en était pas sorti indemne : “J’ai vécu avec l’idée qu’être un travailleur acharné est une bonne chose. Mais ce show m’a brisé.” Et d’en donner les raisons dans une interview à Extra : “C’était un moment difficile, c’est certain. Nous avons exploré des émotions que je n’avais jamais abordées auparavant. En outre, le fait d’être producteur et de devoir gérer les problèmes quotidiens qui se posent sur un plateau de tournage a ajouté un niveau de pression supplémentaire. Je prends donc maintenant une année sabbatique, et c’est la conséquence de la difficulté de cette série.”

Dans les dix épisodes de The Crowded Room, basés sur l’histoire vraie et le livre glaçant de Billy Milligan, The Minds of Billy Milligan, il incarne Danny Sullivan, un jeune homme arrêté en 1979 pour avoir commis un massacre épouvantable en plein cœur de Manhattan, au Rockefeller Center. Les faits sont établis, mais sa personnalité intrigue l’enquêtrice Rya Goodwin (Amanda Seyfried). Pour elle, c’est clair, quelque chose cloche. Et elle cherche à établir ce qui la trouble dans des interrogatoires serrés psychologiquement très poussés.

”J’ai fait une crise à la maison”

Une expérience éprouvante aussi pour Tom Holland : “Je me retrouvais dans le personnage, mais aussi dans ma vie personnelle. Je me souviens avoir fait une petite crise à la maison et de m’être dit : 'Je vais me raser la tête. Il faut que je me rase la tête parce qu’il faut que je me débarrasse de ce type.' Comme nous étions en plein tournage, J’ai décidé de ne pas le faire… C’était différent de tout ce que j’avais vécu auparavant.”

S’il estime désormais avoir besoin d’un an pour tourner la page (juste ce qu’il faut pour retrouver Spider-Man, le plus populaire des super-héros Marvel, dans sa quatrième aventure solo), il pourra se consoler en regardant son compte en banque. Pour cette série, il a touché quatre millions de dollars, soit le double des cachets mis ensemble de ses trois partenaires principales, Amanda Seyfried, Emmy Rossum et Sasha Lane. À Hollywood, les problèmes de santé mentale ne sont manifestement pas les seuls à régler d’urgence.