”C’est un des rêves de ma vie”: Cathy Immelen va doubler l’un des personnages d’un film US très attendu

Le week-end prochain, l’animatrice se rendra chez Dubbing Brothers à Paris, boîte où sont doublés les plus grandes séries et films US, pour prêter sa voix à Barbie Anna, l’un des personnages secondaires du film Barbie avec Ryan Gosling et Margot Robbie. “C’est un des rêves de ma vie !”, lance Cathy Immelen qui a hâte de voir l’envers du décor du doublage et de jouer la comédie sans apparaître sur le petit écran. “Je suis extrêmement heureuse ! Ce sera sans doute très petit mais je suis sûre que ça va être une expérience que je vais adorer.”

Comment avez-vous dégoté cette opportunité ?

”Lors d’une discussion avec l’attachée de presse de Sony au Festival de Cannes, on a échangé sur nos vies et nos envies. Je lui ai dit que j’adorais le travail de la voix et que je rêvais de la mettre sur un docu ou de faire du doublage. Peu de temps après, elle m’a dit qu’un casting venait d’ouvrir pour le doublage du film Barbie, qu’elle avait parlé de mon souhait avec les responsables et qu’ils adoraient ma voix, ma personnalité et ce que je dégageais. Du coup, j’ai été choisie. C’est un cadeau sympathique !”

Le film ne sort qu’en juillet prochain. Savez-vous à quoi vous attendre ?

”Il n’y a pas encore eu de projection de presse donc pas du tout. Mais, je sais que je m’embarque dans quelque chose d’attendu et je suis sûre que ce projet ne va pas être loupé vu la réputation de la réalisatrice, Greta Gerwig. Quand j’y pense, ça me met de bonne humeur.”

Comment allez-vous vous préparer à l’expérience ?

”J’espère recevoir le texte à l’avance pour que je puisse m’essayer à différents tons et styles. J’aime être modelée par la direction artistique parce que je veux que ce soit parfait. Je n’ai donc aucun souci à écouter les conseils des pros. J’arrive avec beaucoup d’humilité.”

Ken n’est jamais bien loin de Barbie. Est-ce qu’Hugues Dayez, votre pendant masculin pour le cinéma à la RTBF, a été choisi pour doubler un des personnages masculins du film ?

(rires) “Je pense que si Hugues pouvait faire du doublage, il le ferait sûrement pour un film britannique du genre Paddington. Un truc chic et fun.”