Voici les favoris pour devenir le nouveau Superman

Pour tenter de redresser la barre, DC Comics a choisi de relancer son sauveur le plus emblématique et le plus puissant, Superman. Mais comme ses deux dernières apparitions sur grand écran n’ont pas été couronnées d’un franc succès (291 millions de dollars de recettes pour Man of Steel en 2013 et 330 millions pour Batman vs Superman : l’aube de la justice en 2016), James Gunn, aux commandes du studio et du prochain Superman : Legacy, a choisi de rajeunir son image.

Selon le site Deadline, après les premiers castings, il ne resterait plus que trois candidats en lice : Nicholas Hoult (33 ans, vu dans Tokien, Mad Max Fury Road, ou dans le rôle de The Beast dans X-Men : Apocalypse), David Corenswet (19 ans, connu pour We Own This City) et Tom Brittney (32 ans, 32 ans, alias le révérend Will Davenpor dans la série Granchester). Des trois, le premier s’impose largement comme le plus connu, mais un élément pourrait changer la donne : il fait aussi partie des candidats régulièrement cités pour incarner le nouveau James Bond en remplacement de Daniel Craig.

La confirmation ne devrait plus tarder : le tournage doit débuter en janvier 2024.