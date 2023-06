Les comédies américaines en voie de disparition : aimons-nous moins rire qu’avant ?

Cette frilosité se traduit nettement dans les chiffres. Voici 20 ans, en termes de parts de marché, les comédies représentaient 21,4 % des recettes hollywoodiennes. Une proportion qui a dramatiquement chuté depuis, pour atteindre son plancher le plus bas en 2020 (3,8 % seulement) et se stabiliser ensuite, jusqu’à aujourd’hui, autour des 6 %. Le box-office du rire est aussi en chute libre. En 2011, The Hangover 2 rapportait 586 millions de dollars, alors que la comédie qui a le mieux marché ces deux dernières années, Ghostbusters : Afterlife, a rapporté trois fois moins d’argent en 2021.

Du côté du streaming, les résultats sont un peu meilleurs, mais restent relativement faibles : sur base des programmes regardés dans 91 pays sur les sept plus grandes plateformes de streaming, les comédies n’occupent que la quatrième place, avec 11 % des visions, loin derrière les films d’animation et d’action (25,3 % chacun) et les drames (30,8 %).

Avons-nous perdu le sens de l'humour ?

Aurait-on perdu le sens de l’humour ? Les explications sont un peu plus nuancées que cela. L’avènement des super-héros a contribué au déclin des comédies. Tout comme la pandémie, qui a changé les habitudes des spectateurs, désormais encore plus qu’avant attirés en salle avant tout par les grands spectacles événementiels. L’apport visuel étant moins important pour les gags, les comédies se prêtent assez bien à une vision en streaming, ce qui n’incite plus autant à se rendre au cinéma pour les regarder.

Une autre tendance de fond, très importante et pourtant souvent ignorée, se trouve dans un autre changement d’attitude des spectateurs. Alors que voici 20 ans, ils se déplaçaient pour voir une grande vedette ou un cinéaste, désormais, le star system ne touche plus que les cinéphiles plus âgés. Les plus jeunes sont plus attirés par les personnages ou le show. Le constat en a encore été fait durant le dernier Festival de Cannes : les stars qui drainent les foules sont vieillissantes, et la relève se fait attendre. Là où on allait voir une comédie avec Jim Carrey, Eddie Murphy, Bill Murray, Julia Roberts ou Sandra Bullock, par exemple, aujourd’hui, plus aucun champion de l’humour n’attire vers les écrans blancs sur son nom.

La frilosité des studios hollywoodiens

Enfin, l’humour à plusieurs degrés fait désormais partie intégrante des films d’animation familiaux ou des grandes sagas les plus populaires, comme celle des Avengers. On aime donc toujours autant rire, mais les studios préfèrent mélanger les genres plutôt que peut-être s’attirer les foudres d’internautes de qui semblent de moins en moins portés sur le politiquement incorrect avec des œuvres un peu plus caricaturales destinées à nous dérouiller les zygomatiques. Ce n’est pas un hasard si, en 2022, c’est dans le registre de l’animation, comme Minion : il était une fois Gru ou The Bad Guys, que se trouvaient les vrais sujets délirants. Le dessin permet de faire passer ce qui ne serait pas accepté avec des interprètes. Commercialement et au niveau des controverses, les drames, plus universels, et les films d’action, présentent tout simplement moins risques que les comédies à l’heure actuelle.