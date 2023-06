Lhermitte voulait adapter Derrick au cinéma avec Josiane Balasko et Michel Blanc : “On s’est fait jeter”

La nostalgie n’est plus ce qu’elle était dans le cinéma français. Depuis trois ans, Thierry Lhermitte cherche par tous les moyens d’adapter au cinéma la série allemande Derrick, produite entre 1974 et 1998 par la ZDF. Mais alors qu’il dispose d’un casting d’enfer et d’un scénario finalisé, le projet reste lettre morte. Ce dont il s’est expliqué dans l’émission On refait la télé. “Il y a un scénario qui est fantastique, à mourir de rire, il y avait des acteurs qui étaient emballés, on a tout… sauf les sous. On s’est fait jeter. Aucun distributeur, aucune chaîne. On a tout essayé, rien.”