”Une énorme boule de feu” et six blessés sur le tournage de Gladiator 2

Un grave accident s’est produit sur le plateau marocain de Gladiator 2, la semaine dernière. “Lors du tournage d’une séquence de cascades prévue pour la suite de Gladiator, un accident s’est produit au cours duquel plusieurs membres de l’équipe ont subi des blessures qui n’ont pas mis leur vie en danger”, a fait savoir la production par communiqué. Selon Variety, six personnes ont été blessées et quatre d’entre elles se trouvent toujours dans un état stable à l’hôpital pour cause de brûlures.