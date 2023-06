Jennifer Lawrence prête “à 100 %” à revenir dans la saga Hunger Games

Jennifer Lawrence, aujourd’hui âgée de 32 ans, pourrait-elle effectuer son retour dans la saga qui a fait d’elle une star entre 2012 et 2015 ? Les producteurs doivent en rêver, et l’idée ne serait manifestement pas pour lui déplaire. Interrogée par Variety pour savoir si elle serait partante pour un come-back, elle a répondu avec enthousiasme : “Oh mon Dieu, totalement ! Si Katniss pouvait jamais revenir dans ma vie, à 100 %.”