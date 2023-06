Neuf ans après son décès, Robin Williams prête à nouveau sa voix au Génie d’Aladdin

Une surprise sous forme d’un court métrage de neuf minutes, Once Upon A Studio. Un laps de temps relativement court pour faire apparaître 400 personnages emblématiques des classiques de l’animation Disney, comme Minnie, Mickey, Tiana, Peter Pan, Wendy, Vaiana, Merlin l’enchanteur, Elsa, Olaf, Dingo ou Winnie l’Ourson. Sans oublier, naturellement, le Génie d’Aladdin.

"Une lettre d'amour à l'animation Disney"

Pour ce dernier, le retour tient même du miracle, puisqu’il s’exprime avec la (vraie) voix de Robin Williams, pourtant décédé voici près de 9 ans, le 11 août 2014. Une performance qui ne doit rien à l’intelligence artificielle. Les réalisateurs Dan Abraham et Trent Correy ont en effet préféré plonger dans les boîtes d’archives pour dégoter des dialogues improvisés par Robin Williams qui n’avaient pas été utilisés en 1992. Pas moins de 40 voix originales ont d’ailleurs été utilisées, dans ce mélange d’animation traditionnelle en 2D et d’images de synthèse en 3D. “C’est une lettre d’amour à l’animation Disney et un grand merci à tous ceux, dans le public, qui se sont projetés dans un film au cours des cent dernières années”, a déclaré Dan Abraham.

Ils devront néanmoins attendre le 22 novembre pour découvrir Once Upon A Studio au cinéma.