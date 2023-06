Une star du porno au casting de “La Petite Sirène” de Disney : “On l’ignorait, c’est un peu gênant”

Et pour cause : la maison mère Disney a embauché une star du porno à son insu. Son nom ? Stefano Tomadini, un jeune homme de 24 ans, qui a en effet déjà tourné dans des contenus pornographiques. Explications. C’est en fait sous le profil de Dante Ferrari que Stefano Tomadini a filmé trois vidéos pour lesquelles il a été rémunéré entre 800 et 1 000 livres sterling (soit entre 900 et 1 200 euros environ la vidéo).

Disney assure toutefois qu’il ignorait les activités du comédien lors du casting. “Les patrons du casting ont décidé d’embaucher un certain nombre de modèles masculins vraiment sexy pour jouer des tritons dans le film”, explique une source proche du tournage au Sun, au sujet des sirènes masculines qui devaient être musclées et sexy. “Ils n’avaient aucune idée des vidéos de Stefano, et étant donné que La Petite Sirène est le gros blockbuster de l’été pour les enfants, c’est un peu gênant pour Disney.”