Avec Tim Burton, Wes Anderson fait partie de ces très rares cinéastes dont on reconnaît presque instantanément la patte, quel que soit le genre abordé, tant l’univers possède une ambiance très particulière. Asteroid City ne déroge pas à la règle. Teintes passéistes, mise en scène proche des grands classiques du burlesque, plans figés et personnages très hauts en couleur, tout contribue à styliser l’image, à mi-chemin entre le réalisme et le dessin animé. Visuellement, rien à redire, c’est magnifique, poétique, délirant, créatif.

Des adjectifs hélas impossibles à accoler au récit. Dont le réalisateur de The Grand Budapest Hotel ou de The French Dispatch ne semble pas s’être soucié une seule seconde. Dans son désir de dévoiler les coulisses du cinéma tel qu’on le filmait lors de l’âge d’or, via des rencontres totalement improbables (une star, un photographe flegmatique qui “ne rate jamais de photo”, des extraterrestres désireux de récupérer un bout de leur planète tombé sur Terre dans la ville désertique d’Asteroid City à l’heure des essais nucléaires, des enfants branchés sorcellerie, un beau-père acariâtre, on en passe et des plus dingues), il se contente d’aligner les sketches sans queue ni tête et les dialogues incongrus. Dans cette mise en abîme, les acteurs qui jouent des comédiens déclarent d’ailleurs ne rien comprendre à l’histoire ! Ils ne sont pas les seuls.

Destiné avant tout à un public cinéphile porté sur la nostalgie hollywoodienne, Asteroid City peut se voir comme un hommage régressif, un joyeux délire ou un regard poétique sur le monde avec un casting absolument fou (Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adrian Brody, Jeffrey Wright, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Margot Robbie, Liev Schreiber, Steve Carell, Matt Dillon…) mais durant la projection, l’ennui l’emporte souvent sur la projection tant les pages du script semblent avoir été mélangées au hasard. C’est beau, mais assez creux. D’un surdoué comme Wes Anderson, on attend nettement mieux.

La plus belle pour aller danser : une comédie qui casse les clichés sur les ados

Élevée par un père gentil (Philippe Katerine) mais vieux jeu, qui la voit toujours comme une gamine, la timide Marie-Luce (Brune Moulin) n’a pour amis que les octogénaires de la maison de retraite gérée par son papa. L’entrée dans une nouvelle école n’y change rien : au mieux, elle reste transparente aux yeux de tous. Même d’Emile (Loup Pinard), un nouvel étudiant sur lequel elle flashe… comme tout le reste de la classe. Sur les conseils d’Albert (Pierre Richard), elle s’invite à la fête costumée organisée par une élève, avec un déguisement du Parrain. L’illusion est parfaite : toutes les filles craquent sur elle en la prenant pour un garçon. Et Emile aussi…

Pour sa première réalisation, avec sans doute des références comme Tootsie ou Victor Victoria dans un coin de sa tête, Victoria Bedos tourne une petite comédie comme on en a déjà vu des milliers sur les premiers émois des ados, mais en inversant astucieusement les rôles. Ce n’est ni terriblement drôle ni très novateur, mais cela permet de casser bien des clichés romantiques d’un autre âge, de dévoiler la violence de l’exclusion et d’amener de l’ouverture d’esprit tout en riant de temps à autre. C’est déjà ça.

Sexygénaires : on n’a pas gardé le meilleur pour la fin…

On serait curieux de savoir pourquoi des producteurs ont accepté de financer ce chapelet de poncifs sur le troisième âge dont les rares gags paraissent encore plus fatigués que les protagonistes. Son hôtel au bord de la faillite, Michel (Thierry Lhermitte) n’a plus qu’une solution pour s’en sortir : revendre les parts de son restaurant parisien, Les deux amis, géré par son vieux pote, Denis (Patrick Timsit). Sans se douter que ce dernier a déjà tout vendu depuis des années. Tirant le diable par la queue, Denis ne s’en sort que vaguement en posant de temps en temps pour des publicités. Un job dans lequel Michel devient très vite une vedette malgré lui, les “sexygénaires” ayant particulièrement la cote. Et cela va forcément créer des tensions entre eux.

Même un vendredi soir devant sa télé, les neurones avachis par une longue semaine de travail, il n’y aurait aucune raison de s’infliger cette comédie poussive, dénuée de la plus petite dose d’inspiration, jamais drôle, crédible ou un tantinet surprenante, que tentent vainement de sauver les deux interprètes principaux. Alors, au cinéma…