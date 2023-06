The Flash : Retour vers le futur pour un super-héros en perte de vitesse

Et pour bien comprendre à quoi correspond ce phénomène, il suffit d’aller voir The Flash au cinéma. Manifestement en train de courir derrière Marvel, les scénaristes de DC Comics puisent généreusement dans les formules à succès (le drame familial de Spider-Man, l’autisme façon Good Doctor, Retour vers le futur pour la confrontation de Barry Allen avec lui-même) pour réinventer le Multivers, quitte à verser dans le grand n’importe quoi. En atteignant des vitesses supersoniques largement supérieures à celle de la lumière, The Flash (Ezra Miller) découvre par hasard qu’il peut remonter le temps. Changer le passé, et plus spécifiquement la mort de sa mère, avec une incursion rapide et discrète, pourrait donc devenir réalité. Batman (Ben Affleck) le lui déconseille fortement, mais la tentation est trop forte.

Tout se déroule comme sur des roulettes jusqu’à ce qu’un être inconnu, débarqué de nulle part, le fait basculer dans une dimension parallèle. Sa mère y est toujours vivante, mais Barry le scientifique se retrouve confronté à son double, cheveux longs et baba cool qui ne prend pas grand-chose au sérieux. Ensemble, ils vont devoir trouver un moyen de sortir de ce piège temporel. Mais le seul qui pourrait les aider, Batman (dorénavant incarné par… Michael Keaton), ressemble désormais à The Big Lebowski.

Plutôt sympa comme point de départ. Mais ensuite, le récit s’emberlificote tout autant que les lignes du temps. En plus de se sauver eux-mêmes, les deux Barry doivent protéger le monde du général Zod, bien décidé à récupérer le Kryptonien réfugié sur Terre par tous les moyens, les plus destructeurs si possible. Une course contre la montre est alors entamée pour retrouver Superman en premier. Car dans cette dimension-là, il a disparu des radars.

Histoire de bien compliquer l’ensemble, le réalisateur Andrés Muschietti effectue d’autres voyages dans le temps et adresse de nombreux clins d’œil aux 100 ans du studio Warner Bros., poussant même le plaisir cinéphilique jusqu’à rendre hommage à des projets “mythiques” qui n’ont jamais été concrétisés. De belles surprises en perspectives pour les nostalgiques de DC Comics, les seuls vraiment gâtés dans toute cette histoire.

Pour le reste, hélas, ce melting-pot sans véritable intrigue, où tout bouge trop vite, dans un déchaînement sonore à la limite du supportable, donne vite mal à la tête. Lors de certaines séquences surchargées à l’excès, le regard ne sait plus où se poser. Et la qualité de certains effets spéciaux n’impressionne pas nécessairement, notamment dans quelques-uns des multiples combats ou pour les avatars.

Au bout de 2 h 24, ponctuées d’une scène additionnelle totalement dispensable, c’est le sentiment d’avoir à nouveau assisté à un spectacle formaté sans intérêt, basé sur une déferlante d’effets spéciaux et de bagarres, psychologiquement cliché, qui l’emporte. Ainsi que la fatigue des super-héros. On comprend aisément le report de la sortie de ce blockbuster pendant un an, même si la cause en était avant tout les problèmes comportementaux d’Ezra Miller.

Vivement l’engagement de scénaristes inventifs pour redynamiser un genre en perte de vitesse, qui tourne en rond dans la mélasse des valeurs caricaturales hollywoodiennes.