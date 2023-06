Disney retarde les sorties de ses prochains films Star Wars et Marvel, ainsi que les trois suites d’Avatar

Les fans de James Cameron, dont la patience avait déjà été mise à rude épreuve avec la suite d’Avatar, vont de nouveau devoir ronger leur frein avec les trois prochains volets. Alors que le troisième a été tourné en même temps que The Way of Water, sa sortie passe du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025. Avec un sens remarquable de la langue de bois, le producteur Jon Landau a justifié ce retard sans vraiment l’explique sur Twitter : “Chaque film Avatar est une entreprise passionnante mais épique qui prend du temps pour atteindre le niveau de qualité que le réalisateur s’efforce d’atteindre et que le public attend. L’équipe travaille d’arrache-pied et a hâte de ramener le public sur Pandora en décembre 2025.” Pire : les deux opus suivants, eux, sont reprogrammés… trois ans plus tard, soit en décembre 2029 et 2031.

Les inconditionnels de la “galaxie lointaine, très lointaine” ne sont pas logés à meilleure enseigne. Depuis la sortie de l’Épisode IX : L’ascension de Skywalker, ils se demandent quelle direction prendra la saga sur grand écran, en ne voyant débarquer que des séries sur la plateforme de streaming. Ils savent que Rey va reprendre du service, mais aussi, désormais, quand. Enfin, plus ou moins. Trois nouveaux films estampillés Star Wars sont annoncés pour le 22 mai 2026, le 18 décembre 2026 (une proximité assez surprenante) et le 17 décembre 2027. Par contre, pas un mot n’a filtré sur les héros ou les sujets.

Du côté de Marvel, seul Deadpool 3 profite de ce jeu de chaises musicales : il est avancé de du 8 novembre 2024 au 3 mai 2024. Il prend ainsi la case jusque-là occupée par Captain America : Brave New World, désormais relégué le 26 juillet 2024.

The Marvels se retrouvera sur les grands écrans (si tout va bien…) 8 novembre 2023, Blade le 12 février 2025 et Les quatre Fantastiques le 2 mai 2025. L’adaptation “live” de Vaiana recule au 25 juin 2025, tandis que le nouvel Alien est désormais attendu le 14 août 2024 et Thunderbolts le 18 décembre 2024.

Tout ça, à condition que les acteurs ne débraient pas à leur tour fin juin. Sinon, l’agenda risque d’être encore bien plus perturbé.