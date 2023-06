Jeffrey Wright : “Wes Anderson connaît la signification d’une virgule ! ”

Parmi ceux-ci, un trio composé d’Adrien Brody, Jeffrey Wright et Bryan Cranston. Tous sont des membres de la famille Anderson. Si, pour les deux derniers, c’était leur seconde collaboration avec le cinéaste, Brody est un des acteurs fétiches de Wes Anderson, qui a bossé avec lui cinq reprises depuis À bord du Darjeeling Limited en 2007.

Wes Anderson en un mot

Au petit jeu de s’il fallait définir Wes Anderson en un mot, chaque acteur a sa petite réponse. Pour Jeffrey Wright, c’est “plaisir”. Pour Adrian Brody, c’est “délicieux”. “Quand on le mange, c’est plein de textures complexes et d’effets visuels, d’intelligence et d’humour, de beaux mots et d’émotion, avec un rythme unique. C’est rare d’avoir un festin présenté de façon aussi éloquente ! ”, commente l’acteur, oscarisé pour son rôle dans Le Pianiste de Polanski en 2002.

Bryan Cranston choisit, lui, le terme “fantastique”. “Wow ! Ce qui est génial avec Wes, c’est qu’il se réinvente, qu’il ne se repose pas sur ses lauriers. Chaque fois qu’on voit un film de Wes, on se dit : c’est nouveau. Où va-t-il ? Je ne sais pas… C’est un sacré défi”, estime l’inoubliable Walter White de la série Breaking Bad.

On pourrait pourtant lui rétorquer que, toujours aussi époustouflant visuellement, Asteroid City semble au contraire appliquer une même formule, aussi brillante soit-elle. “C’est très similaire thématiquement, bien sûr, commente Adrien Brody. Ses films sont tous uniques, mais ils partagent une façon de travailler et un sens de la communauté que Wes a construit. ”

C’est sans doute cela la magie de Wes Anderson, qui parvient à s’entourer d’un nombre incroyable d’acteurs, qui ne demandent qu’à revenir pour le prochain film car ses tournages ne ressemblent à aucun autre. “Un soir, je rentre du travail et Francis Ford Coppola était là, assis à table. Il venait voir Roman (son fils, NdlR), qui a coécrit le film. Je me suis assis et j’ai pris un café avec lui… ”, explique Brody. Qui se souvient que son tout premier boulot d’acteur, à 12-13 ans, a été sous la direction de Coppola, dans son segment de New York Stories en 1989.

Adrien Brody, aux côtés de Scarlett Johansson, sur le tapis rouge du Festival de Cannes, pour la présentation en avant-première d'"Asteroid City", le 23 mai dernier.

Soirée tacos et Margaritas

Pour Bryan Cranston, l’expérience est proche de celle d’une troupe de théâtre. “On dîne ensemble tous les soirs. Même ici à Cannes. Hier, on a tous mangé autour d’une grande table. C’est vraiment important pour Wes. Durant le tournage en Espagne, j’ai demandé si, un soir, je pouvais organiser une soirée tacos, où j’apporterais mon mezcal, ferais des Margaritas et des Palomas. Il a dit : bien sûr ! Il y avait différents comptoirs, où je fais les cocktails, où il y avait différentes choses à manger… Wes est venu et a profité de la fête, puis il a dit qu’il devait aller se coucher pour travailler sur des trucs pour le lendemain. Il est donc monté dans sa chambre. J’étais là, en train de secouer mon shaker et je l’ai vu ouvrir la porte du balcon, sortir sur le patio et regarder son équipe s’amuser. Il est resté accoudé à la balustrade une dizaine de minutes tout sourire, juste pour profiter de l’atmosphère qu’il avait créée. Cela l’a rendu si joyeux. C’était tellement beau… ”

guillement C’est un peu comme la Factory d’Andy Warhol… On travaille tous ensemble non-stop.

Jeffrey Wright a, lui aussi, été séduit par cette expérience familiale. “C’est unique. Plus on en parle, plus je m’en rends compte. Sur les autres films, vous tournez, puis vous retournez à votre vie, vous rejoignez un autre plateau de tournage… Mais Wes veut quelque chose de plus. Il se soucie du processus de fabrication, de ce sens de la communauté. Il pourrait juste faire son film, mais il se soucie des gens avec qui il travaille. Ceci dit, il y a aussi une forme d’efficacité. Cela construit une communauté, mais nous sommes aussi toujours là tous ensemble, avec les monteurs à un étage, les maquilleurs à un autre. Et même après le dîner, il peut vous parler d’une scène qu’on tournera le lendemain… Vous êtes toujours dans le dans sa sphère de travail…. C’est un gars intelligent… ” “C’est un peu comme la Factory d’Andy Warhol… On travaille tous ensemble non-stop”, sourit Brody.

Dans "Asteroid City", Bryan Cranston campe le présentateur de la pièce de théâtre télévisée que l'on découvre à l'écran. ©SONY

Aucune impro possible

Travailler avec Wes Anderson est une expérience très particulière. Il faut se mettre entièrement au service de sa vision créatrice. En 2021 le Français Mathieu Amalric confiait à La Libre n’avoir apprécié que modérément sa participation à The French Dispatch, alors qu’il avait déjà tourné dans The Grand Budapest Hotel en 2014 et fait des voix françaises pour les deux films d’animation d’Anderson : Fantastic Mr. Fox en 2009 et L’Île aux chiens en 2018.

“Je comprends, bien sûr. Mais tout ce que nous faisons est une construction. Quel que soit le film dans lequel vous jouez, il y a toujours des limitations, des restrictions, sinon ça n’a pas de sens, à moins d’être dans quelque chose de totalement chaotique. Ici, c’est très rationnel, rien n’est laissé au hasard, mais cela sert un but narratif et cinématographique. Si, à l’intérieur de ce cadre, vous parvenez à trouver votre liberté, je trouve cela vraiment gratifiant. Et puis j’aime le style. Depuis James Dean et Marlon Brando, le cinéma est devenu de plus en plus hyper réaliste. C’est un choix… Moi, j’aime que Wes se permette une forme de théâtralité et de surréalisme, même dans le choix des performances des acteurs. Peut-être n’est-ce pas pour tout le monde… ”, commente Jeffrey Wright.

guillement J'aime que Wes se permette une forme de théâtralité.

Pas question d’improviser donc chez Wes Anderson. “Pas du tout ! Pas le moindre mot, même pas une respiration ! Les respirations sont indiquées, sourit l’acteur afro-américain, habitué aux grosses productions façon James Bond (on l’a vu dans Casino Royale, Quantum of Solace et Mourir peut attendre), la saga Hunger Games, The Batman de Matt Reeves ou la série HBO Westworld.. Très souvent, quand on lit un scénario, on change un mot, on supprime telle pause, dont on n’a pas besoin… Mais l’architecture de l’écriture de Wes est très stricte, comme ses cadres et tout le reste. Tout est là pour une raison. La première fois que j’ai lu l’un de ses scripts, je me suis dit : ‘Wow, ce type connaît la signification d’une virgule !’ Ses signaux sont très clairs. J’adore ça et je le comprends. Il veut cela, vous l’aimez, donc vous lui donnez… ”

Bryan Cranston abonde en ce sens. “Sur pratiquement tous les autres films, le scénario est réécrit au jour le jour… On nous donne des pages bleues, vertes… avec plein de changements… On remplit, remplit, remplit et à la fin le scénario ressemble à un arc-en-ciel. Ce n’est pas le cas ici. Il n’y a jamais de révision… ”