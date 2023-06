Julie Vignali quitte Télématin : “Il y aura une forme de soulagement “

Au centre du jeu de chaises musicales relatives aux émissions de France 2, Julie Vignali s’est expliquée sur son passage à Affaire conclue, en remplacement de Sophie Davant. “En toute honnêteté, je ne l’ai pas prémédité du tout. Pour moi, j’étais repartie pour un an avec Thomas (Sotto, ndlr)”, déclare-t-elle dans TV Magazine. L’opportunité lui a paru trop belle. Ainsi que la perspective de passer plus de temps en famille. “Ça va certainement me manquer. Mais il y aura une forme de soulagement à retrouver des choses que je n’ai pas faites depuis deux ans, comme dîner avec mes proches, me coucher en même temps que ma famille et me réveiller avec elle”