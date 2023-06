La collection d'art d'Alain Delon, estimée de 4 à 5 millions, mise aux enchères : "Il n'a jamais voulu d'une vente posthume"

A côté du cinéma, Alain Delon a mené plusieurs vies. Dont celle de collectionneur d'art. Ce qui ne l'empêche pas, aujourd'hui, de se séparer de 81 oeuvres, dont '"une peinture fauve de 1906 signée Raoul Dufy" d'une valeur estimée de 800.000 euros. Après les avoir présentées à New York, Hong Kong et Genève, elles seront mises en vente le 22 juin à Paris. Les enchères débutent à mille euros, chez Bonhams Cornette de Saint Cyr à Paris, et devraient rapport une somme totale évaluée entre quatre et cinq millions d'euros.