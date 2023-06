Quentin Tarantino se confie sur la place de la violence dans ses films et sur ses limites: "J’ai un gros problème avec le fait de tuer des animaux"

Lors du Festival de Cannes, le célèbre réalisateur a dévoilé le titre de son dixième et dernier film: "The Movie Critic", rapporte le magazine Variety. Il s’est également exprimé sur la place de la violence au sein de ses propres films mais aussi dans les classiques du cinéma, tels que "Rolling Thunder" de John Flynn et "Taxi Driver" de Martin Scorsese.