Chuck Norris et Bruce Lee, un combat de titans

Il n’y a pas que pour Bruce que la pilule a du mal à passer. Pour Chuck Norris, qui s’était mesuré au “sensei” dans l’une des scènes les plus emblématiques du cinéma bourre-pif, ” cet athlète complet avait encore une belle carrière devant lui”. En 1972, Chuck, ancien champion de karaté, donnait la réplique – mais surtout des coups de poing et des coups de pied circulaires – à un Mister Lee au sommet son art… martial. Écrit et réalisé par le Bruce en personne, La Fureur du Dragon, long-métrage aux influences “western” alignait des combats jouissifs avec une pointe d’humour et de la castagne à un contre trente, ainsi qu’une démonstration percutante au nunchaku. Sans oublier un face-à-face de légende sanguinolent et ruisselant de sueur virile. Des souvenirs gravés à jamais dans la mémoire de Chuck Norris.

Chuck Norris doit so premier rôle au cinéma à Brucee Lee. ©Attila Volgyi

Votre carrière cinématographique a commencé à la fin des années 60 dans Matt Helm règle ses comptes, avec Dean Martin et Sharon Tate. Ce tout premier rôle, vous le devez à Bruce Lee, non ?

“Nous nous sommes rencontrés lorsque j’ai remporté le titre mondial de karaté à New York en 1967. Le comité avait convié Bruce Lee en tant qu’invité spécial. Il était au générique de la série intitulée Le Frelon vert. C’était déjà une célébrité. Le courant est tout de suite passé entre nous. Nous sommes donc rentrés ensemble à notre hôtel commun. Jusqu’à sept heures du matin, nous n’avons pas cessé de parler de philosophies et techniques de combat. Quelque mois plus tard, il était coordinateur des cascades sur Matt Helm règle ses comptes. Il y avait un petit rôle à prendre, il m’a demandé si j’étais preneur. Je n’avais que trois mots à dire mais cela ne m’a pas empêché de les étudier pendant deux semaines car je voulais faire bonne impression. Le jour du tournage, Bruce n’était même pas là. J’étais nerveux au possible quand j’ai vu les personnages incarnés par Dean Martin, Elke Sommer et Nigel Green. Je devais dire : 'Puis-je, M. Helm ? ”. Et là, blocage. Ma gorge était tellement nouée que je ne pouvais même pas sortir un mot.”

Comment vous êtes-vous retrouvé dans “La Fureur du Dragon” ?

“Bruce était parti à Hong Kong pour poursuivre sa carrière cinématographique. Je n’ai pas entendu parler de lui pendant quelques années. Puis, il m’a appelé à l’improviste et m’a demandé si je voulais être son adversaire dans ce nouveau film, qu’il réalisait également. Il a dit : 'Je vais faire cette grande scène de combat au Colisée, à Rome. Un combat à mort, comme deux gladiateurs.' Je détenais le titre mondial en karaté et je lui ai demandé : 'À la fin de ton film qui gagne ?' Il m’a répondu 'C’est moi ! Je suis la star de ce film.' Je lui ai répondu : 'Je vois, tu veux battre le champion du monde !' Et Bruce de rétorquer : 'Non, je ne veux pas tuer le champion du monde, juste le personnage qu’il incarnera.' J’ai dit OK. ”

Était-il aussi doué que cela dans les arts martiaux ? Ces détracteurs ont souvent expliqué qu’il était plus un danseur qu’un vrai combattant, un “dragon de papier”.

”Lee était un adversaire redoutable. Sa condition physique était incroyable et il maîtrisait parfaitement chaque aspect technique des arts martiaux. Chacun de ses mouvements était d’une précision, d’une rapidité d’exécution et d’une efficacité hallucinantes. Il était vif comme l’éclair et d’une agilité phénoménale. C’était un athlète hors du commun, quelqu’un qui se lançait des défis constamment et qui vous poussait également à donner le meilleur de vous-même. C’était un homme charismatique et amical, sur le ring, sur un plateau ou dans la vie de tous les jours.”

Quid de son ego ? On chuchote qu’il était imbu de lui-même…

”Je dirai qu’il était parfaitement conscient de ses compétences et de sa valeur, très sûr de lui car il savait qu’il avait du 'répondant' physique si quelqu’un venait le provoquer. Il ne supportait pas que l’on vienne le contredire parce qu’il était intimement convaincu de ce qu’il fallait faire pour devenir un champion hors-norme.”

Chuck Norris : “Lee était un adversaire redoutable. Sa condition physique était incroyable” ©© Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive/The - portal.belgaimage.be

Est-il vrai que l’on vous avait demandé de prendre du poids face à Bruce Lee pour les besoins de La Fureur du dragon ?

“Quand j’ai débarqué à Rome, mon poids de compétition était de 76 kg. À l’époque Bruce en pesait environ 65. Les producteurs du film nous ont mis côte à côte et ils m’ont dit : 'Tu es plus grand que Bruce mais ce n’est pas flagrant. Il faudrait que tu prennes du poids pour faire plus imposant. Pourrais-tu prendre de 9 à 10 kg très vite ?' Intimidé, je leur ai répondu : 'Je vais essayer.' J’ai commencé à manger des hamburgers et à boire du lait à base de malt. Mais comme je m’entraînais tous les jours, je brûlais à nouveau toutes les calories prises et je ne grossissais pas. J’ai dû arrêter de faire des exercices physiques et juste manger. Fatalement, j’ai gagné en graisse et pas en muscles. Du coup, quand il fallait lever haut la jambe, c’était un peu plus laborieux… ”

Vous avez, je crois, une anecdote savoureuse à partager. Celle du pantalon renforcé…

“J’étais venu m’entraîner chez Bruce. Dans son garage, il y avait un mannequin de la taille d’un homme et il m’a demandé de lui donner un coup de pied circulaire dans la tête. Je lui ai répondu : 'Pas sûr que je puisse, mon pantalon est trop serré.' C’était la mode à l’époque. Il a insisté, je me suis donc exécuté et là, l’horreur, la toile du pantalon s’est ouverte au niveau de l’entrejambe. J’ai dû rentrer chez moi avec mes mains cachant mes parties génitales. Quelques jours plus tard, je faisais 'renforcer' tous mes pantalons. ”

Avez-vous beaucoup appris de Bruce Lee ?

”Indéniablement. C’était un homme ultracréatif et en avance sur son époque. Nous étions de bons amis dans la vie mais aussi des partenaires professionnels. Nous avions des envies de nous battre mais ce n’étaient pas des querelles. Il s’agissait d’une sorte de compétition comme il en existe entre sportifs passionnés. J’ai vraiment aimé travailler avec Bruce Lee dans la Fureur du dragon. Notre scène de combat au Colisée est considérée comme le face-à-face le plus emblématique de tous les temps dans la catégorie arts martiaux au cinéma. C’est agréable et flatteur. Cette confrontation est devenue un classique du cinéma. Pas mal pour un film qui n’avait coûté que 145 000 dollars et en a rapporté plus de 700 millions d’aujourd’hui”.

Quand on revoit cette scène, on a l’impression que vous, comme lui, ne reteniez pas vos coups ?

”Ce n’est pas une impression. C’est comme s’il me frappait avec une barre de fer. Il aurait été capable de tuer un type de 100 kg d’un seul coup de poing ou de pied tant il était puissant.”

Bruce Lee est décédé le 20 juillet 1973 de façon inopinée, après avoir avalé un analgésique. ©© Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive/The - portal.belgaimage.be

Le passage qui restera à jamais graver dans les mémoires, c’est lorsque Monsieur Lee arrache les poils de votre arrogante toison pectorale. C’était pour de faux j’espère…

”Non ! Est-ce que cela était agréable ? Non plus ! Mais sur le coup, j’étais tellement concentré sur le tournage que je n’ai pas moufeté.”

Comment ont été obtenues les autorisations pour tourner au Colisée, haut-lieu du tourisme romain ?

”La scène a été filmée illégalement parce que l’équipe n’avait pas les permis appropriés. Bruce a dû soudoyer certains fonctionnaires de la ville pour pouvoir, avec son équipe, filmer sur place. Pour des raisons évidentes, personne n’était autorisé à tourner dans ce lieu préservé. Mais il n’en démordait pas. Il avait adoré Spartacus et il voulait recréer cette ambiance gladiatrice dans cet affrontement moderne entre deux hommes déterminés. Dans l’enceinte du Colisée, il n’y avait qu’une équipe réduite pour ne pas se faire remarquer. Des tas de plans ont été tournés à la va-vite, en catimini. Nous avons dû remballer les caméras quand les premiers touristes se sont pointés. Comme il nous manquait certaines actions dans ce combat mythique, nous avons continué dans les studios de Golden Harvest.”