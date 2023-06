Tom Hanks: "Avant la sortie en salle d'Il faut sauver le soldat Ryan, 80 % de mes compatriotes ignoraient tout de cette guerre !"

"C’était l’époque où j’avais tendance à l’embonpoint. Perdre plusieurs kilos pour enfiler le treillis et le battle-dress, j’avais donc plutôt bien pris la chose. Le souci, c’est que je n’attendais vraiment pas à en baver autant. J’ai en effet dû suivre un boot-camp. En l’occurrence crapahuter pendant 10 jours dans la boue et les chardons d’un camp militaire. Le tout sous les ordres du capitaine Dale Dy, un ancien Marine qui ne badinait pas avec la discipline ! Ce fût la pire des épreuves de toute ma chienne de vie. La plus dure des immersions. Le premier jour, Dye nous a mis dans l’ambiance en nous gueulant : qu’il ne fallait surtout pas s’attendre à un régime de faveur. “Sous mon commandement, aboya-t-il, vous allez en baver. Oubliez vos motor homes chauffés et vos privilèges de star, pendant les dix jours et dix nuits qui vont suivre, je vais faire de vous de vrais combattants ! Je ne supporterai pas un seul instant que l’un d’entre vous déshonore la mémoire des soldats qui ont péri dans la bataille. Et redressez-vous nom de Dieu ! ”. Bref ! Rien de mieux pour activer l'adrénaline. Je ne vous cache pas que tous ses discours de Popeye, nous déclenchaient des crises de fous rires au début. Mais lorsque nous vîmes le programme des festivités, des réjouissances croyez-moi, nous avons radicalement changé de comportement."

Concrètement ?

"Tout d’abord, il y avait les tentes où nous “dormions ” Façon de parler. Des tentes, si étroites, si exiguës que nos pieds dépassaient dehors. Ensuite, les couvertures : si ridiculement petites - à peine de quoi couvrir un écureuil - que nous étions tous à deux doigts de chopper une pneumonie. En Irlande, les nuits sont fraîches...A 3 heures du matin, les yeux gonflés comme des lapins qui se trouveraient dans le faisceau de phares halogènes, les chaussettes trempés et l’esprit embué, Dye nous extirpait de notre sommeil en nous braquant sa lampe de poche dans les mirettes ! Nous n’avions même pas le temps d’aller pisser et de nous raser que nous nous dirigions déjà dans la forêt où sous une pluie torrentielle, il nous faisait subir un vrai parcours de GI avec le paquetage, le fusil, le casque et les gros godillots. La boue, la flotte, le sable, je puis vous assurer que nous en avons bouffé jusqu’à l’indigestion à l’époque. Et pendant que courions nos 10 kilomètres quotidien, Dye nous hurlait dans les oreilles : “Remuez-vous le lard. J’ai une très haute tolérance pour la souffrance, mais une très basse tolérance pour les simulateurs ! “. En un mot : pas de pitié. Pas de quartier."

Tom HANKS (Capitaine John H. Miller) , Edward BURNS (Richard Reiben), Matt DAMON (James Francis Ryan) Réalisation : Steven Spielberg, USA, 1998 ©Dreamworks/Paramount Pictures

Rien que de vous écouter parler de ce training, je souffre pour vous...

"Et encore, vous ne savez pas tout ! Le soir, de retour au camp, on s’imaginait encore que la production allait se faire pardonner en nous préparant des bains chauds et des bons petits plats. Foutaise, à peine déchaussés, Dye nous en remettait une louche : 100 pompes par ci, 100 flexion-extension par-là. Et en guise de repas frugale : les rations K que l’on servait au GIs pendant la deuxième guerre mondiale. Un truc infâme qui s’avoisine plus à la bouffe pour chien qu’à un picnic décent ! La simple idée d’ouvrir une de ces boîtes, nous donnait déjà l’envie de gerber. Mais bon grâce à l’enseignement du Captain Dye, il est clair que nous avions désormais un avantage certain par rapport aux autres acteurs d’Hollywood. Comme par exemple, enfiler une baïonnette dans le bon sens, dégoupiller une grenade, démonter et remonter un M1 (un fusil) dans le noir absolu et enfin...souffrir sans broncher !"

Des séquelles ?

"La seule chose que je peux éventuellement déplorer c’est que j’ai faillis comme tous mes compagnons de route devenir sourds. Je me souviens par exemple du jour où les responsables des effets pyrotechniques nous firent le grand jeu cacophonique : explosions en tous genre, balles qui fusent, lancées de grenades, de roquettes, chutes d’obus, les bruits étaient si forts, si intenses qu’on nous donna illico presto des protections pour nos oreilles. Pour l’anecdote, de nombreux GI's m’ont avoué avoir perdu leur ouïe quelques secondes après avoir débarquer. Vous n'entendez plus rien puis un instant plus tard vous retrouvez votre oreille, puis elle vous abandonne de nouveau !"

On raconte que vous en aviez tellement marre du régime du Captain Dye que certains d’entre vous se seraient mutinés. C’est vrai cette histoire ? Vous pouvez bien nous le dire, il y a prescription depuis et vous n’êtes plus astreint à une forme de devoir de réserve militaire ?

"Tout le monde voulait se tirer, sauf moi, c’est vrai. C’était en tous cas, ce que se révéla un vote à main levée. J’ai alors demandé : “Qu’est-ce que vous diriez les gars si nous re-votions, comme ça, juste pour voir !”. Et là, tous ceux qui étaient prêts à tout laisser tomber ont changé leur fusil d’épaule : “OK, on reste”.

Vous aviez une sacrée force de persuasion semble-t-il ?

"J’ignore si le fait que je ne quitte pas le navire les a influencé. En tous les cas, j’étais ravi d’avoir de nouveau cette équipe d’enfer à mes côtés."

Vous jouez John Miller, un Capitaine de l’armée américaine qui débarque avec ses hommes ce fameux 6 juin 1944 et qui se voit chargé par les plus hautes instances de retrouver un soldat (Ryan/Matt Damon), parachuté quelque part en Normandie. La mission de Miller étant surtout de ramener ce bidasse à sa maman qui a déjà perdu trois rejetons successivement. N’aurait-il pas été plus intéressant pour vous de prendre encore plus le public à contre-pied en revêtant par exemple l’uniforme d’un officier nazi ?

"Je recherche toujours la logique d'une histoire. C'est une des raisons pour laquelle je n’aime pas jouer de méchants. Ils ne sont pas logiques."

"Le film de Steven n'était pas un film de guerre mais un film contre la guerre"

Est-ce que Tom Hanks jouait à la guerre, à “pan-pan t’es mort” lorsqu’il portait des culottes courtes ?

"Môme, j’ai vu comme tout le monde “Les Douze salopards” et “La Grande évasion”. A peine le générique était-il terminé que je m’éclatais à “rejouer” un revolver en plastique à la main, les scènes de pétarades. Avec “Saving Private Ryan”, on changeait de registre. Encore aujourd’hui, si les gosses avaient l’âge de regarder ce film, je pense qu’ils banniraient à jamais leur arsenal en PVC ! Ce qui est important de préciser aussi, c’est que le film de Steven Spielberg n’était pas un film de guerre mais un film contre la guerre..."

Reste que ce film était d’une violence inouïe...

"Lorsqu’on montre la guerre et lorsqu’on veut être honnête, on ne fait pas dans la dentelle vous savez ! D’ailleurs, je ne trouve pas que “Saving” était plus violent que certains vidéo games !"

Actor Tom Hanks, director Steven Spielberg and actress Amy Ryan, from left, arrive for the International Premiere of the movie 'Bridge of Spies' in Berlin, Germany, Friday, Nov. 13, 2015. (AP Photo/Michael Sohn) ©AP

Au-delà du “contenu émotionnel ”, pourquoi selon-vous ce film a été ressenti comme un électrochoc par les Américains ?

"Parce que 80 % de mes compatriotes ignoraient tout de cette guerre. Vous allez me dire, qu’il y a, bien sûr, ces fameuses 25 minutes où l’on voyait des corps enchevêtrés, disloqués, explosés. Certes, ces images on se les prenait en pleine face sans préambule, sans préparation psychologique. Mais il y avait une raison à cela : Steven voulait d’emblée mettre les pieds dans le plat. Montrer qu’il ne s’agissait pas encore d’un énième film mystifiant cette boucherie. L’autre grosse découverte du public, c’était de constater que les GIs n’étaient pas des surhommes, mais des types comme vous et moi issus de toutes les catégories socio-culturelles et professionnelles. L’historien Stephen Ambrose l’illustrait d’ailleurs parfaitement dans son livre “Citizen Soldiers”. Du jour en lendemain, des cuistots, des agriculteurs, des instituteurs, des enseignants, des fonctionnaires, etc se sont retrouvés en territoire inconnu à des milliers de kilomètres de leurs familles. Du jour au lendemain, on leur a ordonné de manier un fusil-mitrailleur et des grenades. Du jour au lendemain, l’armée les a parachuté d’un avion ou débarqué d’un bateau pendant que d’autres types - mais ennemis cette fois ci - les tiraient comme des lapins avant-même qu’ils aient le temps de fouler la plage avec leurs rangers ! Mais la question n’était pas là. La question essentielle, j’allais dire existentielle, que posait “Saving Private Ryan”, c’‘était “ A-t-on le droit-d ’envoyer huit hommes en mission pour n'en sauver qu'un simplement parce que ses trois autres frères sont morts au combat ?” .

Pourquoi Hollywood n’avait, jusqu’à présent, jamais voulu montrer les coulisses de la guerre dans sa réalité la plus effroyable. Comment expliquez-vous ce décalage ?

"Steven vous a probablement expliqué que ce sont les conséquences d’années de propagande. Moi, je serais plutôt tenté de vous dire que l’Amérique a un gros défaut : elle ne supporte pas le reflet de l’Histoire lorsque celui rime avec souffrance, cris, larmes, massacres. Le seul reflet que mes concitoyens acceptaient était celui que leur renvoyait la machine Hollywoodienne. Parce qu’il était “clean”, tronqué et parce qu’il nous faisait systématiquement la part belle. Il faut comprendre ceci : les Américains n’ont pas la même maturité que vous les Européens car dès qu’il s’agit de films mettant en cause notre patriotisme, nos valeurs et les fondements mêmes de notre société, nous devons très chatouilleux, très susceptibles. C’est pour cela que “Saving” faisait mal. Tout simplement parce qu’il touchait notre ego."

"Par souci de crédibilité, nous avons embauché plusieurs vrais amputés"

En 1998, vous vous doutiez que “Saving Private Ryan” allait susciter dans les foyers une envie, un besoin d’en savoir plus sur ce pan de l’Histoire ?

"J’en étais persuadé. La preuve. Je me souviens que mon beau-père avait échappé au communiste en Bulgarie juste après la guerre. Il ne s’était jamais vraiment étendu sur ce qu’il endura et lorsqu’on lui demandait de raconter sa terrible expérience à nos enfants, il semblait rechigner. Et puis un matin, je lui ai lancé : “Hey Daddy, racontez-nous votre évasion !”. Il s’est alors assis et pendant près de deux heures, il nous a révélé dans le moindre détail la plus incroyable histoire qu’il m’ait été donné l’occasion d’entendre...."

Les figurants étaient très nombreux dans ce film où Spielberg les avait-t-il pêché ?

"Kevin De La Noy, qui avait travaillé avec Mel Gibson sur le tournage de “Braveheart” en Irlande avait entretenu de bonnes relations avec les militaires de ce pays. A l’époque, les figurants qui participèrent à ce film étaient presque tous des soldats de métier. Grâce au soutien logistique de l’Irish Army nous avons donc réussi à obtenir grosso-modo 800 hommes pour les scènes du Débarquement dans le film de Steve. Par soucis de crédibilité, Steven est allé jusqu’à embaucher plusieurs amputés, trouvés dans la rue, pour les plans censés représenter un membre arraché par un éclat de grenade, etc. Rien de mieux pour le visuel !"

Au fait, pourquoi “Saving Private Ryan” n’a-t-il pas été tourné sur les plages normandes ?

"Le gouvernement français n’avait pas fait preuve de souplesse avec Steven. L’administration lui avait demandé de payer des taxes ahurissantes, ensuite parce que les plages normandes étaient généralement classées réserves naturelles ou, en tous cas, ardemment protégées par des formations écologistes. Le production designer Tom Sanders fût donc chargé de trouver une autre plage qui ressemblait bien entendu à celle d’Omaha beach. Après plusieurs semaines de recherche intensive, il jeta son dévolu sur le sable de County Wexford, en Irlande. La profondeur de l’eau, indispensable pour recréer un débarquement, la lumière, la configuration du site collaient parfaitement. Sauf qu’il manquait les blockhaus - avec l’autorisation de la municipalité locale, on en construit quelques-uns (en bois recouverts de résine). Certains types de galets qu’on ne trouvait que sur les plages normandes faisaient aussi défauts. Qu’à cela ne tienne, la production les a fabriqué ! Il fallut aussi, bien sûr, ajouter des kilomètres de fils barbelés, des iron Hedgehogs et des defensive Belgian gates...Je me rappelle enfin du formidable boulot effectuée par Joanna Johnston, la costume designer, qui avait réussi à faire confectionner plus de 3000 uniformes authentiques et plus de 2000 troops boots en un temps record. Elle poussa le vice jusqu’à les vieillir prématurément afin que nos bottes et nos tenues prennent la patine de l’usure, du...vécu. Enfin, comment oublier Simon Atherton qui mis trois mois à créer les 2000 armes nécessaires aux GIs que nous étions devenus !"

Et l’attaque de ce village normand par les troupes allemandes elle se déroula où exactement ?

"Sur la base désaffectée de British aerospace à Hertfordshire ! C’est là que nous avions reconstruit la réplique exacte d’une bourgade normande. Grâce à des photographies d’époque et à de nombreux repérages, la production avait fait des merveilles. Et comme il nous manquait une rivière dans NOTRE village, nous n’avions pas hésité à créer la nôtre. Comment ? En creusant une tranchée de près de 300 mètres. Remplie d’eau... ça coule de source !"

Quels souvenirs gardez-vous de votre visite d’Omaha beach ?

"J’y suis allé à deux reprises et pour être honnête avec vous la première fois ne m’a marqué plus que ça. Voyons donc : là vous aviez l’océan, ici le cimetière avec - bien entendu, toutes ses croix blanches chargées d’histoire, blabla, blabla, blabla. Certes, j’étais un peu ému en rentrant chez moi aux Etats-Unis...mais pas vraiment surpris. Et puis quelques jours après le tournage de “Saving Private Ryan”, je suis retourné sur ces mêmes lieux et là j’ai compris en voyant tous ces corps enterrés sous l’herbe le monstrueux gâchis que cette guerre engendra. En me recueillant sur ces croix parfaitement alignées, j’ai ressenti la souffrance de tous ces jeunes gars. Comment vous dire ? J’étais sans voix, vraiment bouleversé au point de ne pas pouvoir manger le jour même ni le jour suivant..."