L’ère du faux, l’air de rien

En deux semaines de temps, trois “nouvelles” chansons des Beatles ont fait leur apparition, chaque fois grâce à l’AI. Tout d’abord “New” et “Gorw Old With Me”, deux morceaux bluffants de réalisme, qui sonnent exactement comme les tubes des Fab Four, mais qui ont été travaillés par l’intelligence artificielle à la demande d’un fan. Ce qui pose de sérieuses questions juridiques, notamment au niveau des droits d’auteur.

Plus étonnant encore, le troisième “single”, qui sera plus que probablement “Now And Then”, sortira à la fin de l’année à la demande de Paul McCartney en personne. À partir d’une cassette enregistrée par John Lennon peu avant sa mort, sur laquelle étaient écrits deux mots (”Pour Paul”), Maca a eu recours à l’AI pour isoler la voix de son ancien partenaire et lui redonner toute sa clarté, afin de l’associer à de nouveaux arrangements (il n’y avait qu’un piano et une guitare à l’origine). Il l'a déjà qualifié "d'enregistrement final des Beatles".Et voilà comment on crée du faux avec du vrai, et vice-versa. Sans que plus personne ne soit capable de les distinguer.

L’air de rien, on est entré dans l’ère du faux.