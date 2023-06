Mais pourquoi n’existe-t-il qu’un seul studio Pixar ? Cette question vient inévitablement à l’esprit lorsque sort un nouveau petit bijou de créativité et d’esthétisme animé, comme Élémentaire, là où les majors ont tendance à recycler indéfiniment les mêmes scénarios consensuels. Que cela fait du bien de découvrir, derrière un récit familial, la richesse des décors ou des sous-couches narratives dans un feu d’artifice de couleurs d’imagination.

Le réalisateur du mièvre Voyage d’Arlo, Peter Sohn, ne s’est pas contenté d’illustrer la rencontre de l’eau et du feu, il en a fait une véritable réflexion sur une société pas nécessairement toujours très ouverte à la différence. En quittant leur lointaine contrée et leur famille pour débarquer à Element City, une mégalopole multiculturelle où vivent harmonieusement l’eau, le bois et l’air, Brul et Sandra Lumen ne s’attendaient pas à voir toutes les portes leur être claquées au nez. Pour les autres éléments, le feu n’est, au mieux, pas le bienvenu. Il en faut cependant plus pour décourager les deux migrants. D’une vieille baraque délabrée, ils vont faire le magasin de leurs rêves. Et bientôt, tout le quartier devient l’âtre de la cité. C’est donc entourée des siens que grandit Flam, leur fille unique, amenée à perpétuer la tradition familiale en reprenant un jour la boutique dont ses parents sont si fiers.

Une tâche pas si aisée que ça pour elle. Face aux clients peu respectueux ou têtus, elle a tendance à exploser. Et cela provoque des dégâts. D'ailleurs, un de ses “coups de feu” fait surchauffer la chaudière, entraînant une inondation. Un malheur ne venant jamais seul, Flack se retrouve aspiré par les tuyauteries. Or, l’élément aquatique à la larme facile exerce le métier de contrôleur pour la ville. S’il rend son rapport sur l’état du bâtiment, c’en est fini du magasin. À moins qu’avec son aide, Flam ne trouve une solution pour que l’appareil administratif enterre le dossier.

Un feu d'artifice de couleurs

À partir d’une trame relativement classique, Peter Sohn fait feu de tout bois pour parler avec sensibilité de l’immigration, de l’intégration, des ghettos, de la lourdeur de l’administration (ce qui n’est pas sans rappeler les paresseux de Zootopia), de l'attirance des contraires, de la difficulté d’accommoder tradition et modernité ou de la transformation climatique engendrée la société (symbolisée par les inondations susceptibles d’engloutir tout le quartier). Pour rendre l’ensemble encore plus touchant, il dote ses protagonistes de caractères bien trempés, avec des défauts, des faiblesses, des failles psychologiques et beaucoup de sensibilité. Y compris les sportifs aériens de haut vol.

Pour ne rien gâcher, dans une ville qui rappelle un peu celle de Zootopia (encore…), les mélanges d’architectures futuristes et passéistes, dans un florilège de tons éclatants, débouchent sur des ambiances assez magiques. Le travail sur les textures (la transparence de l’eau, notamment), l’inventivité pour utiliser les pouvoirs de chaque élément et l’humour délicieusement bon enfant font le reste : on craque comme une allumette pour cet Élémentaire tout feu tout flamme.