Séisme dans le cinéma belge : Benoît Poelvoorde arrête le cinéma pour un “gros projet très ambitieux aux Etats-Unis” !

”Je pense que je vais mettre un peu de côté le métier d’acteur, nous lâche-t-il en toute fin d’interview lors de la promotion de son nouveau film, Sur la branche, attendu en salle le 26 juillet. J’ai décidé de prendre le large par rapport à ça. J’ai un très gros projet, où je ne serai pas acteur. Je ne peux pas vraiment en parler, mais j’ai présenté ma candidature pour un projet très ambitieux, dans lequel je compte m’investir. J’attends des réponses, j’attends une bourse, donc je n’ose pas dire le nom de la fondation pour laquelle il fallait remplir des conditions et proposer un dossier. Si vous voulez, c’est un peu comme la Villa Médicis, mais plus haut. Tout ce que je peux dire, c’est que c’est aux États-Unis. Je ne peux pas en dévoiler plus, car si je ne reçois pas la bourse, j’aurai l’air d’un con ou d’un menteur. Par contre, si je l’ai, je m’en vanterai, ça, c’est clair.”

Cet éloignement du cinéma le hante depuis un bon moment déjà. “Je ne pense qu’à ça pour le moment. Je prépare ce projet depuis pas mal de temps -cela fait deux ans que j’ai déposé ma candidature-, et ça me permet de ne plus faire le métier d’acteur. Cela prend du temps, parce qu’on n’est pas tout seul. C’est international et assez particulier comme projet. C’est une remise en question, disons ça. Mais je dois respecter une certaine confidentialité. Et si jamais je ne l’ai pas, je vais passer pour un gugusse. Mais annoncer ce projet fait partie du projet.”

Benoît Poelvoorde, photographié à Paris, où il tourne beaucoup. ©© Jean-Claude Cohen / KCS PRESSE

Soixante ans, c’est le bon moment pour changer de vie ? “Je l’espère. Ce serait top si je l’avais : cela ferait 60 ans, en effet. En tout cas, ce sont mes dernières interviews : je ne veux plus répondre aux questions.”

Podium 2: "C'est la revanche de Couscous"

Pourtant, il ne s’en cache pas, il adore le contact avec le public. “Même quand cela va moins bien et que j’ai une peur panique de sortir, les gens sont toujours très gentils avec moi. Cela m’aide. Pour moi, ces discussions constituent la reconnaissance ultime, une des récompenses de ce métier. Les gens me voient comme un camarade de classe. Le revers de la médaille, ce sont les transports en commun. Je ne peux plus prendre le métro à Bruxelles ou à Paris, sinon je me fais alpaguer. Moi, ce que j’adorais dans les transports publics -je n’ai passé mon permis de conduire qu’à 27 ans, quand ma femme en avait marre de me conduire partout-, c’était de rencontrer des tas de gens et de discuter. Aujourd’hui, la discussion porte tout de suite sur moi, et pas sur les autres. J’adore discuter avec les gens, mais si cela tourne uniquement autour de moi, ce qui ne m’intéresse pas tellement, très vite, on ne me parle plus que de cinéma, alors que je m’en fous. Moi, je suis assez curieux de ce que font les gens. Si cela se limite à moi, très vite, on fait juste une photo, ce que je fais avec plaisir, mais il n’y a pas d’échange, car directement quelqu’un d’autre me demande la même chose et me parle juste de cinéma. Moi, je préfère parler de la caisse avec une caissière. L’avantage de rester tout le temps au même endroit, c’est qu’on ne me demande plus de photo, puisqu’on me voit tous les jours.”

Avant d’éventuellement prendre les chemins de traverses (il faut rester prudent, vu ses antécédents), Benoît Poelvoorde ne renonce pas (encore ?) à ses prochains rôles. Podium 2, par exemple, reste toujours d’actualité. “Il est en écriture. J’ai lu la première version, actuellement en correction. Je vais vous donner un scoop : je serai présent, mais l’histoire concerne plutôt Couscous (le fan de Polnareff incarné par Jean-Paul Rouve, ndlr) : c’est la revanche de Couscous.”

On est curieux de découvrir quelle sera celle de Benoît Poelvoorde lorsqu’il donnera des détails sur son fameux projet d’avenir.