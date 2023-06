Le défi paraît dingue. Et n’a rien d’Élémentaire, contrairement à ce que pourrait laisser croire le titre. Après les émotions (l’excellent Vice-versa) et l’âme humaine (le tout aussi épatant Soul), le studio Pixar s’est mis en tête de réaliser un long métrage d’animation dont les héros sont les quatre éléments. À charge pour Peter Sohn (Le voyage d’Arlo) de concilier l’eau et le feu en évitant la douche froide. Une mission pour laquelle il s’est enflammé en s’inspirant de sa propre histoire familiale.

À lire aussi

”C’est basé sur les premiers dessins, qui m’ont permis de comprendre ce qui était amusant dans le feu en général, puis sur nos types de personnalité, à ma femme et moi, explique-t-il en conférence de presse depuis Los Angeles. Mon épouse est à moitié italienne et je suis coréen. Je ne veux pas dire que les Italiens incarnent le feu, mais ma femme est particulièrement passionnée alors que je suis plus posé. C’est ainsi que tout a commencé. J’ai élevé une fille et j’ai compris ce que cela signifiait en tant que père. Et puis, il y a aussi la compréhension de ma propre relation avec mes parents.”

Des thèmes d’autant plus délicats à traiter pour lui que la vie ne lui a pas fait de cadeau en pleine confection du film. “Mon plus grand challenge, honnêtement, ce fut le décès de mes deux parents. Je n’avais pas réalisé à quel point cela affecterait cette production : mon père est parti au début du développement, et ma mère vers la fin. Les deux fois, cela m’a choqué, et je ne sais pas si c’est dû à mon éducation, mais je me suis dit qu’il fallait continuer à travailler. Pour leur rendre hommage, j’ai mis autant d’amour et de travail que possible dans le film, mais c’était mon plus grand défi personnel.”

De nombreux niveaux de lecture

Il est parvenu à le surmonter en y injectant une belle dose de sensibilité et d’humour, mais aussi de nombreux niveaux de lecture, tels que l’immigration, la tolérance, la difficulté de concilier différentes cultures. “Rien n’a été simple, déjà en raison du côté très personnel du projet. L’expérience de mon enfance à New York et la xénophobie à laquelle mes parents et moi avons été confrontés sont des problèmes plus personnels que politiques. Ce sont des choses contre lesquelles j’ai lutté jusqu’à aujourd’hui. Et j’essaie de trouver un moyen d’en parler à mes enfants. Mais c’est un côté plus sombre, alors que ce film est censé être pleine d’espoir. À première vue, c’est un film très coloré avec beaucoup de communautés disparates. Mais ce qui était amusant, c’est que visuellement, vous pouvez voir immédiatement comment certaines de ces communautés pouvaient être porteuses d’espoir et œuvraient en ce sens. Il s’agissait donc de mettre l’espoir en avant. Je suis tombé sur ces personnages de feu et cela m’a amené à un personnage d’eau. J’ai senti le conflit et le plaisir qui pouvaient en découler. Mais j’ai aussi commencé à faire le lien avec ma propre vie, avec ma femme, qui avait épousé quelqu’un qui n’était pas coréen. Et le choc des cultures que cela a créé, avec ma propre famille.”

À lire aussi

Techniquement, Élémentaire relève aussi de la gageure. “Le principal défi avec le feu, c’était de trouver l’équilibre entre l’attrait des personnages et l’exploitation du potentiel de l’élément. Nous avons expérimenté toutes sortes de choses, comme des yeux réalistes, et c’était terrifiant. On pourrait faire un bon film d’horreur à partir de ces images.” Et le pire restait à venir, avec l’eau. “Flack semble très différent devant un coucher de soleil ou dans la cave. Là, sa couleur devient blanche, presque invisible : il se transforme en fantôme. Seul, il pose déjà des problèmes considérables. Mais il n’est pas seul. Il fallait comprendre l’éclairage d’un personnage de feu, le scintillement qu’il produirait, mais aussi le fait qu’il ne produit aucune ombre sur Flam. Il a fallu inventer de nouveaux outils pour cela, mais aussi trouver le décor pour unifier ces sortes de faux graphismes réalistes que sont les personnages élémentaires.”

Des références au Parrain et à Amélie Poulain

Le tout saupoudré, d’après Peter Sohn lui-même, de références à Shall We Dance ?, au Parrain et au Fabuleux destin d’Amélie Poulain. “Flack est un personnage miroir. Il n’est pas là pour enseigner quoi que ce soit, mais pour montrer à Flam qui elle est. À travers cette connexion et les moments de vulnérabilité, est-elle capable de se voir elle-même ? Il y a beaucoup d’épaisseurs dans leur relation, mais celle-là, je l’adore.”

C’est sûr, Élémentaire possède de nombreux atouts pour séduire un large public.