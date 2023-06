Netflix change ses méthodes de calcul: voici désormais la série la plus vue sur la plateforme de streaming

Le changement, sur Netflix, ne se limite pas au blocage du partage des comptes. La méthode de calcul pour déterminer la popularité des productions maison vient aussi d’être revue. “On nous a fait remarquer que fournir le nombre d’heures de notre top 10 n’était pas facile à contextualiser, a fait savoir la firme par communiqué. C’est pourquoi, au cours des derniers mois, nous avons commencé à partager le nombre de vues pour un grand nombre de nos titres. Cela s’avère plus clair pour un certain nombre de personnes.”