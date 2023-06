Cela chauffe autour du biopic d’Elvis : “horrible” pour la fondation Presley mais “émouvant” pour Priscilla Presley

La fondation qui gère son héritage et notamment Graceland, l’Elvis Presley Estate, a immédiatement réagi avec de mots très durs, en précisant bien qu’elle n’avait pas donné son accord pour ce projet : “Cela ressemble à un film de collège. Les décors sont horribles, ce n’est pas à cela que ressemble Graceland.”

De son côté, l’ex-épouse du King s’est montrée bien plus enthousiaste, lors d’une interview à TMZ : “Je suis très enthousiaste à l’idée de voir l’adaptation de mon livre (Elvis and Me, publié en 1985, ndlr) par la remarquable Sofia Coppola. Elle a un point de vue extraordinaire et j’ai toujours admiré son travail. Je suis certaine que ce film fera vivre à chacun un voyage émouvant.”

Dans ce long métrage de Sofia Coppola, les rôles principaux seront tenus par deux comédiens de 25 ans encore fort peu connus, Cailee Spaeny (Priscilla Ann Wagner) et Jacob Elordi (Elvis). La date de sortie en salle n’est pas encore fixée, mais devrait avoir lieu probablement en octobre de cette année. Vu les réactions après ce premier “trailer”, on peut s’attendre à ce qu’elle fasse l’événement.