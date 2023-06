Cinéma belge : où sont les femmes? Elles n’ont réalisé que 21 % de nos films en 8 ans

L’enquête menée par Elles font des films sur 799 productions en Fédération Wallonie-Bruxelles entre 2012 et 2020 dévoile des “inégalités systémiques trop souvent invisibles” pour le moins frappantes. Par exemple, sur ce laps de temps, seulement 21 % des fictions portent la marque de réalisatrices. Pour les “postes clefs”, le nombre de femmes passe à 28 %, mais grâce principalement au maquillage, aux costumes et aux scripts. Du côté des effets spéciaux, il dégringole à 5,13 %, tandis qu’au niveau des chefs machino, il chute dramatiquement à… 1 %.

Sur les grands écrans (enfin, quand nos films y arrivent…), le déséquilibre reste tout aussi flagrant. 59,1 % des héros sont des hommes, et 59,2 % des personnages secondaires qui les accompagnent aussi. Plus incroyable encore : dans 28,1 % des fictions produites chez nous, “il n’y a même pas deux femmes présentes et nommées.”

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Même si la situation a tendance à s’améliorer, c’est à un rythme beaucoup trop lent, constate le collectif qui regroupe actuellement 200 membres. “La lassitude, année après année, de parler de la sous-représentation des femmes dans le cinéma, nous la ressentons tou.te.s. Pourtant, rappeler les chiffres des femmes cinéastes restera une nécessité aussi longtemps qu’ils demeureront aussi faibles et qu’elles continueront à “s’évaporer” après chaque nouveau film. En moyenne européenne, si les femmes constituent la moitié des effectifs dans les écoles de cinéma, elles ne sont en effet plus qu’un tiers au moment du premier court métrage, proportion qui passe à un quart pour les premier et deuxième longs métrages, puis à un sixième au moment du troisième long métrage et plus. Toujours au niveau européen, la part des films de réalisatrices est passée entre 2012 et 2021, de 19 à 23,6 %, ce qui à ce rythme, pourrait nous permettre d’atteindre la parité… en 2080 !”

Il n’y a donc pas qu’en matière de divertissement que le cinéma belge doit s’améliorer, et vite.