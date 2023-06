Marc Zinga, l'un des seuls acteurs belges à avoir joué dans un James Bon: "L'agent 007 n’a pas changé ma vie, mais m’a donné de la visibilité"

”Aujourd’hui encore, ceux qui ne suivent pas trop le cinéma me parlent de James Bond et me demandent ce que j’ai fait depuis, s’amuse Marc Zinga, qui fut nommé aux César pour Qu’Allah bénisse la France avant de décrocher le Magritte du meilleur acteur pour Dheepan et de tenir le rôle principal de Bienvenue à Marly-Gomont. C’est normal : Spectre m’a donné une grande visibilité, c’est le moins que l’on puisse dire. Dans la foulée, il y a eu un intérêt médiatique. C’est utile pour obtenir des rôles mais ce n’est pas le cœur de mon travail, qui est de jouer. Parfois, cette visibilité mène à des choses qui n’épanouissent pas.”

Est-ce que James Bond a changé votre carrière ?

“Je ne pense pas que cela l’ait changé, mais cela a participé à son bon déroulement. J’imagine que certaines propositions arrivées par la suite ont pu être influencées par le rôle de Moreau, mais pas non plus dans les mêmes proportions que si j’avais tenu un rôle principal dans Spectre. Cela n’a pas valeur économique de premier plan d’avoir un rôle secondaire dans James Bond. Mais cela participe à une réputation, qui m’est favorable. ”

Vous seriez encore partant pour un blockbuster ?

“Oui, certainement. Quand il est réalisé avec talent et savoir-faire, le cinéma d’action pure, de divertissement pur, me plaît. La franchise Mission : Impossible, je la trouve exaltante.”

On vous voit pourtant plutôt dans des films d’auteur, comme La fille inconnue ou Tori et Lokita des frères Dardenne…

”Ce sont surtout les histoires qui m’attirent, celles qui font réfléchir sur les êtres humains, avec une densité philosophique qui élève, mais aussi la force de divertissement et d’émerveillement qui maintient accroché au récit. Je n’y participe pas, mais le dernier film de Benoît Mariage, Habib, la grande aventure, m’a procuré ces sensations. C’est un bijou de poésie. Il parvient à mettre en lumière la complexité humaine avec une distance qui fait qu’on ne tombe pas dans l’émotivité mais qu’on en sorte grandi, par nos réflexions et nos émotions.”

Vous pourriez vous lancer dans la réalisation ?

”J’ai fait des études de réalisation pour avoir la possibilité d''être autonome au cas où je manquerais de travail en tant qu’acteur. Mais pour l’instant, j’ai la chance d’être satisfait par ce qui m’arrive. Je n’ai donc pas encore ressenti la nécessité de passer derrière la caméra, mais cela reste une perspective qui me plaît et que j’entretiens. Parfois, je me laisse aller à certaines idées d’écriture, et donc, qui sait quelle voie j’emprunterai à l’avenir.”

C’est pour cela que vous êtes devenu le parrain des courts métrages de La belge collection 2 ?

”Le but est d’offrir un champ de visibilité, une exposition à des jeunes acteurs et à des réalisateurs comme Jessica Woodworth, Anne-Lise Morin, Laura Petrone, Guillaume Kerbusch ou Théo Degen. Je ne participe pas à leurs projets, mais on a organisé une séance de questions-réponses pour les aider. C’est une solidarité qu’on se doit vu la difficulté de ce métier.”

Quels sont vos autres projets ?

”Je n’aime pas parler de ce qui n’a pas encore été tourné. À la rentrée, sur Arte, il y aura la mini-série en quatre épisodes, Blood River. Elle met en scène le conflit entre les Zoulous et les Boers, en Afrique du Sud, qui ont donné lieu à l’Apartheid. Puis, il y a Augure, le film de Baloji, déjà présenté en avant-première à Cannes et qu’on attend en salle mi-novembre. On va le présenter au Congo, puis en Amérique l’année prochaine, je crois.”

D’autres propositions lui sont parvenues pour le théâtre et le cinéma, en Belgique et en France. Mais il préfère garder le secret. Une réminiscence de James Bond, en quelque sorte.