"Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" ressort en version remastérisée le mois prochain : le cinéma français en manque d'idées

Une vanne prophétique : avec sept millions d’entrées dans le monde, ce que peu de films hexagonaux peuvent se vanter de réaliser de nos jours, Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu arrive bon dernier au box-office gaulois, loin derrière les 24,8 millions de spectateurs pour Astérix et Obélix contre César, les 24,7 millions d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, les 16,2 millions d’Astérix aux Jeux Olympiques et à une petite encablure des 7,6 millions d’Astérix et Obélix : Au Service de Sa Majesté.

Comme si cela ne suffisait pas, sans aucun lien avec une date anniversaire, Alain Chabat ressort son long métrage en salle en version remastérisée le 5 juillet, au moment où celui de son ami débarque sur le marché de la vidéo. Le tout précédé d’une pub dont il a le secret, parodiant les produits de lessive et accompagné de la promesse de “surprises”, soit plus que probablement des scènes en bonus.

Un Astérix chasse donc l’autre sur les grands écrans. Cela en dit long sur le cinéma français en général, dont le manque d’originalité et d’idées saute de plus en plus aux yeux. La potion magique va sentir le réchauffé cet été. Tout ça pour quelques sesterces de plus…