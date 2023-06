Décès de l’acteur Frederic Forrest, l’ex-cuisinier dans “Apocalypse Now”

Ce n’est certainement pas l’acteur le plus populaire d’Hollywood mais Frederic Forrest a laissé une trace dans la mémoire des amateurs de cinéma. En particulier en 1979 quand il a joué dans deux films célèbres. Sous la direction de Francis Ford Coppola, il incarne le très nerveux ex-cuisiner Jay “Chef” Hicks devenu mécanicien et tireur de poupe sur patrouilleur de rivière dans Apocalypse Now. Il tournera encore avec le réalisateur plus tard. En 1988 dans Trucker.