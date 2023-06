Gérard Darmon dézingue le discours de Justine Triet pour la Palme d'or à Cannes: "T’es obligée de nous remettre une bouse comme ça sur la table?"

Gérard Darmon n'a pas sa langue en poche. Et on a encore pu le constater lors d'une interview accordée à Sept à Huit sur TF1. D'évidence, il n'a pas apprécié le discours de Justine Triet au moment de recevoir sa Palme d'or à Cannes pour Anatomie d'une chute: "J’ai envie de dire: 'Tu veux pas kiffer un peu ta Palme d’or ? T’es obligée de nous remettre une bouse comme ça sur la table même si évidemment, c’est bien intellectuellement.' On ne peut pas dire ‘Oh la la, quelle chieuse’ non, ce n’est pas vrai, mais on peut lui dire ‘Palme d’or, t’es a Cannes, vas-y éclate-toi’. Je milite autrement et croyez-moi que je milite et comme tout ceux qui militent vraiment, j’ouvre pas ma gueule pour dire ce que je fais, je le fais."