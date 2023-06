Le nouvel Astérix d’Alain Chabat prend du retard: "Ça va sortir a priori autour de fin 2024"

Ils sont fous ces Gaulois ! D’évidence, distribuer généreusement des baffes aux Romains des camps d’Aquarium, Babaorum, Laudanum et Petibonum ou se battre entre eux pour une histoire de poisson pas frais ne leur suffit plus. Voilà qu’ils se défient, sur un ring, pour prendre possession de deux villages dans un combat des chefs. À ma gauche, Abraracourcix, à la tête de braillards gavés de potion magique… jusqu’à ce qu’un “tout petit menhir de rien du tout” ne tombe sur la tête de Panoramix et lui fasse perdre la mémoire. À ma droite, Aplusbégalix, le Gallo-Romain à la force herculéenne qui détourne la rivière de Sérum pour construire un aqueduc (”cela fait plus romain”). Entre eux, la lutte sera sans pitié.