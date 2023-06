Monica Bellucci déclare sa flamme à Tim Burton : “Je connais l’homme, je l’aime”

Monica Bellucci n’a pas pour habitude d’évoquer sa vie privée. Mais dans une interview à Elle, elle s’est confiée sur celui qui partage sa vie et qui va la diriger dans la suite de Beetlejuice, Tim Burton. “Ce que je peux dire… c’est que je suis heureuse d’avoir rencontré l’homme, tout d’abord. C’est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie… Je connais l’homme, je l’aime, et maintenant je vais rencontrer le réalisateur, c’est une autre aventure qui commence. Moi, j’aime Tim. Et je respecte énormément Tim Burton.”