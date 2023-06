Indiana Jones 5 : que vaut “Le Cadran de la destinée”, toujours avec Harrison Ford, qui sort en salles en Belgique ce mercredi 28 juin ?

Seulement voilà, le héros est fatigué. Le poids des ans l’a rattrapé. Et après une scène d’ouverture ferroviaire bluffante (de 25 minutes, tout de même) durant laquelle, en pleine force de l’âge, il tente de sauver le patrimoine inestimable volé par les nazis à la fin de la deuxième guerre mondiale, et notamment la Lance de Longinus qui a servi à tuer le Christ, c’est en caleçon, avachi devant sa télé, qu’on le retrouve alors que l’homme vient de marcher sur la Lune, en ce chaud mois de juillet 1969. Les temps ont changé. Ses étudiants qui le dévoraient autrefois des yeux ne s’intéressent désormais plus à l’histoire, mais uniquement à l’avenir. C’est donc d’un pas traînant, dépité (“ Aller sur la Lune, c’est comme aller à Reno, au milieu de nulle part, sauf qu’il n’y a pas de black jack”), le regard fixé sur ses pieds, que le Dr Jones prend sa retraite.

"Indiana Jones et le cadran de la destinée", de James Mangold (2023) ©Disney

Moment choisi par le passé, derrière lequel il a si souvent couru, pour le rattraper. Sa filleule, Helena (Phoebe Waller-Bridge) a besoin de son aide pour retrouver l’Antikythera, cet objet qui a obnubilé son père toute sa vie et dont elle espère tirer un gros profit. Mais elle n’est pas la seule à sa recherche. Le nazi Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), après avoir aidé les Américains à conquérir l’espace en tant que Professeur Schmidt, veut lui aussi remettre la main sur la moitié du Cadran de la destinée qu’Indy lui a substitué dans le train, voici un quart de siècle. La machine inventée par Archimède, il en est persuadé, permettrait de prédire les failles temporelles, donc de revenir en arrière et de corriger toutes les erreurs commises par le IIIe Reich. Mais pour ça, il faut réussir à retrouver les deux parties dont la trace a été perdue.

“Hier nous appartient”

En rajeunissant Indiana Jones d’entrée de jeu avec un réalisme impressionnant, avant de le dévoiler sans transition en papy de 80 ans, James Mangold fait un choix audacieux, celui de volontairement décevoir les fans pour donner à Junior (comme l’appelait son père…) une autre dimension, celle de la réflexion et de la roublardise pour compenser ses faiblesses physiques. Une manière aussi de transmettre le flambeau à Helena, dont le tempérament fonceur et enjoué n’est pas sans rappeler l’aventurier de l’Arche perdue.

Intelligemment, le scénario joue sur la ligne du temps (“ Les mathématiques ont conquis l’espace, elles vont conquérir le temps”, explique Voller, avant de donner “rendez-vous dans le passé, Dr Jones”, car “Hier nous appartient”), la seule vraie passion d’un Indiana Jones de moins en moins convaincu d’avoir sa place dans l’époque moderne, traçant ainsi un parallèle avec l’âge et ses ravages. Qui plus est, ce parti pris permet de multiplier les clins d’œil amusés aux quatre films précédents (les insectes, les amis, le retour de Sallah, les papiers du divorce d’avec Marion, les murènes qui ressemblent à des serpents, etc.).

Helena, la filleule d'Indy, ne possède pas tout à fait la même vision que lui de l'archéologie. ©©2023 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Indiana Jones ne se sent plus à sa place dans son époque

Alors, une réussite ? Un peu trop long (2 h 34), Indiana Jones et le Cadran de la destinée ne trouve pas toujours le bon équilibre entre les très nombreuses scènes d’action (parfois inutilement longues) et l’humour de situation ou de répliques. Il semble aussi parfois perdre le McGuffin de vue dans des digressions plus spectaculaires qu’intéressantes. Mais les fans de la saga, ceux qui ont vieilli avec Indiana Jones, ne peuvent que craquer pour la dérision que parvient toujours à apporter Harrison Ford, le regard en coin (“ Vous êtes allemand, Voller, n’essayez pas d’être drôle”), cette chasse au trésor haletante dans des lieux aussi envoûtants que mystérieux, les belles cascades réalisées sans effets spéciaux et le respect fidèle de tout ce qui fait le charme de l’archéologue le plus populaire de la planète. Pas sûr qu’il laissera autant de souvenirs impérissables que les trois premiers volets, mais il apporte une conclusion astucieuse à la saga, avec même une jolie touche finale philosophique. Chapeau bas.