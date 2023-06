Les stars d’Hollywood menacent de partir en grève

Depuis un mois, des progrès semblent avoir été réalisés dans les négociations, mais cela n’empêche pas 400 signataires, principalement des stars hollywoodiennes, de monter au créneau pour durcir le mouvement et menacer de partir en grève. Parmi elles, on retrouve notamment Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Elizabeth Banks, Alison Brie, Neve Campbell, Glenn Close, Olivia Cooke, Ariana DeBose ; Jane Fonda, Zoe Chao, Minnie Driver, Téa Leoni ; Jenna Malone, Laura Linney, Marlee Matlin, Debra Messing, Jennifer Morrison, Elliott Page, Rosie O’Donnell, Amy Poehler, Sarah Polley, Amy Schumer, Kyra Sedgwick, Chlöe Sevigny, Parker Posey, Bob Odenkirk, Liam Neeson, David Duchovny, Don Cheadle, Rami Malek, Keith Carradine, Neil Patrick Harris, Brendan Fraser, John Leguizamo ou Mark Ruffalo, excusez du peu.

”Ce n’est pas le moment de se contenter d’un compromis, et il n’est pas exagéré de dire que les yeux de l’histoire sont braqués sur nous tous, font-elles savoir par communiqué destiné à leurs représentants. Nous vous demandons de faire pression pour obtenir tous les changements dont nous avons besoin et les protections que nous méritons, et ainsi d’entrer dans l’histoire. Si vous n’êtes pas en mesure d’aller jusqu’au bout, nous vous demandons d’utiliser le pouvoir qui vous a été donné par nous, les membres, et de rejoindre la WGA sur les piquets de grève. Pour notre syndicat et son avenir, c’est le moment ou jamais. Nous espérons qu’en notre nom, vous saurez le saisir et ne pas le manquer.”

Aucune échéance précise n’a été fournie. Mais le 30 juin reste la date couperet. Tout Hollywood pourrait donc être paralysé dès le début du mois de juillet. Ce qui constituerait une véritable catastrophe pour l’industrie du cinéma. En raison de la grève des scénaristes, des dizaines de films (dont les prochaines productions Marvel, Star Wars ou les trois prochains Avatar) et de séries attendues en 2024 et après ont déjà été postposées. D’autres, comme Magnum, ont carrément été supprimées, vu l’incertitude qui règne sur les tournages. Si les comédiens devaient se croiser les bras dans les prochains jours, tous les tournages s’arrêteraient. Avec des conséquences en chaîne sur toutes les productions, destinées aussi bien aux grands écrans qu’à la télévision ou aux plateformes de streaming. Il faudrait tout réorganiser, avec embouteillage au niveau des lieux ou des équipes disponibles, donc chambouler complètement l’agenda des prochaines années.

Le compte à rebours est lancé. Et le suspense est bien plus haletant que dans les blockbusters hollywoodiens.