La déception avait été de taille pour de nombreux fans, notamment avec la nouvelle de la fin de l’interprétation du Witcher par l’acteur. Mais à présent, James Gunn confirme le visage du nouveau Superman : il s’agira bien de David Corenswet, l’étoile montante du cinéma qui a notamment joué dans 'Hollywood' et “The politician'. L’acteur de 29 ans partagera l’écran avec Rachel Brosnahan, actrice dans 'House of Cards', dans le rôle de Mrs Maisel, la compagne du célèbre journaliste de jour et héros de nuit.

”C’est exact !”, affirme le réalisateur dans une publication Twitter, signant la fin des rumeurs autour du nouveau casting de Superman.