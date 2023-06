Lara Croft sera moins sexy mais plus dangereuse dans une série destinée à Amazon Prime

Rien d’étonnant, dès lors, qu’Amazon lui ait demandé de donner un nouveau souffle à une héroïne de jeu vidéo dont les aventures cinématographiques n’ont pas laissé que des souvenirs impérissables. Une proposition impossible à refuser pour une fan de Tomb Raider qui a passé des nuits blanches manettes en main à se prendre pour Lara Croft. “Elle avait une attitude et une volonté à toute épreuve, a-t-elle expliqué dans une interview à Vanity Fair.. Mais tout a changé quand les créateurs ont compris qu’ils pouvaient en faire un sex-symbol. Mon Dieu, j’ai eu l’impression que l’adolescente qui était en moi disait : ‘Faites ce qu’il faut pour elle, rendez justice à Lara. L’opportunité d’avoir un personnage d’action féminin…. En ayant travaillé sur Bond (dans Mourir peut attendre en 2021) et en tant qu’actrice sur Indiana Jones, j’ai l’impression de m’être préparée à cela. Et si je pouvais prendre les rênes d’une franchise d’action, avec tout ce que j’ai appris, avec un personnage que j’adore, et aussi ramener un peu de cette ambiance des années 90 ? C’est un sentiment tellement merveilleux de penser que vous savez quoi faire.”

Dans le cas présent, il s’agit surtout de retrouver l’héroïne létale et débrouillarde plutôt que sexy. “J’ai l’impression que lorsque vous travaillez dans l’industrie, vous devez prendre la vague et vous affirmer. Il y a de la place pour faire quelque chose de vraiment dangereux, et si je peux faire quelque chose de dangereux et d’excitant avec Tomb Raider, c’est qu’il y a déjà un public qui aime Lara et qui, je l’espère, continuera à l’aimer. C’est une position très inhabituelle. C’est le vieux cheval de Troie”.

Qui devra une nouvelle fois faire ses preuves car selon certaines sources, Amazon aurait déboursé 600 millions de dollars pour l’obtention des droits du jeu vidéo.