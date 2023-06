Line Renaud prend sa retraite à 95 ans: "Le cinéma, c’est fini, mais pas la vie"

Alors qu'en France, l'âge de la retraite reste un sujet très sensible, Line Renaud vient d'annoncer qu'elle prenait la sienne à (presque) 95 ans. Ce dimanche, elle soufflera 95 bougies, et à cette occasion, elle a fait une grande annonce: "Je vais faire encore un film peut-être avec Dominique Besnehard, a-t-elle déclaré sur RTL . Ce sera une histoire sur les revues, ça va s’appeler Ça, c’est Paris, et je jouerai mon propre rôle."