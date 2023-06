Pour Arnold Schwarzenegger, Terminator a prédit l’avènement actuel de l’intelligence artificielle : “Cela n’a plus rien de futuriste, pensez-y…”

Sale temps pour les astrologues. Les Simpson ne sont plus les seuls à prédire l’avenir. À en croire Arnold Schwarzenegger, James Cameron a aussi anticipé l’avènement de l’intelligence artificielle en 1984, dans un de ses chefs-d’œuvre, Terminator. “Aujourd’hui, tout le monde a en peur et se demande ce qu’elle va devenir, a-t-il expliqué dans People. Dans ce film, Terminator, nous parlions des machines qui acquièrent une conscience d’elles-mêmes et prennent le contrôle. Au fil des décennies, c’est devenu une réalité. Cela n’a plus rien de fantastique ou d’une sorte de futurisme. C’est aujourd’hui. Et ça montre l’écriture extraordinaire de Jim Cameron.”