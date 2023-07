Indiana Jones va avoir besoin d’un coup de fouet au box-office

Rien de catastrophique, donc, pour Indy, mais sans doute un peu de déception malgré tout pour le réalisateur James Mangold et son interprète principal, Harrison Ford. Qui peuvent se consoler en se disant que leur public n’est pas celui des blockbusters traditionnel, et réagira donc peut-être un peu plus doucement. Alors que les superproductions attirent un public jeune (en moyenne, 69 % des spectateurs ont entre 12 et 39 ans), pour la dernière exploration archéologique d’Indy sous les traits d’Harrison Ford, les enquêtes ont montré que 42 % des fans ont plus de 45 ans et même 23 % plus de 55 ans. Des résultats très rares pour des films hollywoodiens. Qui laissent donc espérer un coup de fouet un peu plus tardif au box-office.