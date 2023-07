Adapter en long métrage une série d’animation à succès constitue toujours un exercice périlleux. Dont, malheureusement, le réalisateur ne s’en tire pas toujours avec les honneurs.

Avec Ladybug et Chat Noir, il repart aux bases de la saga, à savoir la rencontre entre la timide reine des gaffeuses, Marinette Dupain-Cheng, et le nouveau venu à l’école, le solitaire Adrien Agreste, fils du plus grand créateur de mode parisien incapable de se remettre du décès de son épouse. Leurs destins vont basculer avec la disparition d’un des cinq objets magiques, les miraculous, qui maintiennent l’équilibre du monde. Papillon possède la faculté de transformer la colère d’une personne en véritable monstre. Pour le vaincre, il faut que deux autres miraculous passant leur temps à se chamailler, mettent leurs rivalités de côté et unissent leurs forces. Les boucles d’oreilles de la coccinelle, qui permettent de tout réparer, choisissent Marinette, tandis que la bague du Chat noir, avec son pouvoir de destruction, atterrir sur les doigts d’Adrien. Mais tous deux ignorent qui se cache sous les masques. Et en plus de leurs personnalités antagonistes, leurs sentiments vont en outre leur jouer de vilains tours.

Rien de bien novateur là-dedans, mais on a déjà vu bien des films bâtis sur des scénarios plus maigrelets que cela. Comme l’animation se révèle plutôt jolie et les décors parisiens sont tout simplement magnifiques, tout semble réuni pour un divertissement familial sympa qui ravira plus le public jeune que les parents. Mais à l’arrivée, la déception prévaut pourtant. Le réalisateur Jérémy Zag ne parvient jamais à étoffer le scénario, se contentant d’appliquer studieusement les recettes répétitives des films hollywoodiens de super-héros où les protagonistes ressemblent à des clichés. Si, visuellement, ses influences le poussent très nettement vers les animés, l’action s’accorde assez mal avec des chansons sirupeuses, qui n’accrochent pas du tout l’oreille au contraire des tubes Disney, destinées à exprimer dans un torrent d’eau de rose ce que ressentent les deux ados.

Tout cela ressemble finalement bien plus à un melting-pot d’hommages au fort goût de déjà-vu qu’à une vraie création originale. Les fans s’y retrouveront peut-être, mais pour les autres, ce n’est guère plus palpitant que les productions animées en série tournées à la va-vite pour le petit écran.