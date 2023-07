L'été meurtrier des blockbusters: Transformers, Indiana Jones, Oppenheimer, Mission Impossible, Barbie, Tortues Ninja... C'est l'embouteillage!

Alors qu'Indiana Jones et le Cadran de la destinée vient tout juste d'envahir les écrans, aux côtés d’Élémentaire, Fast X, Transformers: Rise of the Beasts ou Spider-Man: seul contre tous, les superproductions débarquent en force. C'est sûr, tout le monde ne pourra pas se faire une place au soleil dans les salles obscures.

Ladybug et Chat noir ouvre le bal le 5 juillet, en tentant de surfer sur le succès des films d'animation cette année, ainsi que le retour en meilleure forme des super sauveurs du monde. Deux ados dotés de pouvoirs magiques grâce aux Miraculous vont devoir protéger Paris d'un ennemi capable de transformer la colère de n'importe qui en monstre, tout en gérant leurs propres émotions contradictoires. Mais pour ce film hybride, mélange déroutant d'anime japonaise et de film de princesses Disney à la sauce super-héroïque, il faudra se dépêcher car par la suite, la concurrence s'annonce sans doute beaucoup trop forte.

Dès le 12 juillet, l'épouvantail de l'été sera de sortie. Encore auréolé du triomphe de Top Gun: Maverick, Tom Cruise revient avec l'une des franchises les plus spectaculaires de l'histoire du cinéma. Le septième volet, Mission : Impossible – Dead Reckoning Part 1 se veut encore plus haletant que les précédents, avec des cascades de haut vol, de l'action non-stop et toujours une des musiques les plus marquantes jamais composées pour une fiction. Cette fois, Ethan Hunt devra affronter aux quatre coins du monde un ennemi redoutable et pourtant invisible. La sixième aventure, Mission: Impossible – Fallout, avait battu un record de recettes pour la saga, avec 791 millions de dollars. Et tout laisse à croire qu'il devrait être pulvérisé, tant les images dévoilées dans les bandes-annonces sont impressionnantes. Une fois de plus, Tom Cruise s'impose comme le grand favori des bookmakers pour les deux mois à venir. Voire pour le classement final de l'année...

Une semaine plus tard, dans ce qui ressemble à une opération suicide, les deux autres blockbusters les plus attendus de l'été joueront à leur tour des coudes pour s'insérer sur les écrans blancs. Barbie, la comédie familiale hyper promotionnée par Margot Robbie et Ryan Gosling, est présenté comme une des grosses surprises des vacances. Derrière l'univers acidulé et les tenues fluo se cacheraient un humour inattendu et des audaces scénaristiques de nature à attirer un public bien plus large que les petites filles. Greta Gerwig, qui nous avait épatés avec Ladybird, signerait une comédie étonnamment psychologique selon les premiers échos. C'est pour le moins intrigant.

A la même date sort un autre film de nature à faire saliver plus d'un cinéphile. Soutenu par un casting cinq étoiles (la star de Peaky Blinders, Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Emily Blunt, Matt Damon, Rami Malek, Florence Pugh, Kenneth Branagh,…), le nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer, retrace le projet Manhattan et la fabrication de l'arme nucléaire aux Etats-Unis. Cela s'annonce très noir et très spectaculaire, avec des scènes d'explosion reconstituée avec le moins d'effets spéciaux possibles. Vu la filmographie incroyable de Christopher Nolan (Memento, Insomnia, la trilogie du Chevalier noir, Le prestige, Inception, Interstellar, Dunkerque ou Tenet), un nouveau chef-d’œuvre paraît plus que probable.

Face à cette orgie, les cinéphiles ne sauront probablement déjà plus où donner de la tête. Et pourtant, le festin n'est pas terminé. Le 26 juillet, Disney renoue avec sa tradition des adaptations des attractions les plus populaires de ses parcs avec Le manoir hanté. Contrairement à la version de 2003 portée par Eddie Murphy, cette fois, l'accent devrait être mis sur la traque des fantômes et autres esprits facétieux qui perturbent la tranquillité d'une somptueuse demeure.

Pas le temps de souffler qu'une semaine plus tard, un épouvantable requin sème la terreur En eaux (très) troubles. Avant d'être rattrapé, dès le 9 août, par le retour des Tortues ninjas en animation dans Ninja Turtles teenage Years. Au même moment, les fans de jeux vidéo découvriront comment le toujours très déjanté Neill Blomkamp transpose l'univers de Gran Turismo sur grand écran. Avec un point de vue original: raconter l'histoire d'un “ gamer ” tellement doué qu'il gagne un concours lui permettant de piloter de véritables bolides. Et en plus, il s'agit d'une histoire vraie.

En dessert, toujours le 9 août, notre fantasque compatriote, Olivier Van Hoofstadt (Dikkenek) va faire régner la folie dans un train avec Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

On frôle l'overdose ? Et pourtant, ce n'est pas fini. Blue Beetle apporte une version mexicaine des super-héros le 16 août, Robert Rodriguez emmène Ben Affleck dans un thriller angoissant, Hypnotic, le 23 août, et Antoine Fuqua propose un nouveau jeu de massacre avec Equalizer 3 le 30 août.

Il va falloir un estomac solide (et un portefeuille bien garni) pour ingurgiter tout ça cet été au lieu de déguster des glaces sur la plage. Et on ne vous a présenté que la crème des 50 longs métrages annoncés au menu. Bon appétit.