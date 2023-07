Russel Crowe envisage de quitter le cinéma à 59 ans : “Je pourrais m’arrêter soudainement et vous n’entendriez plus jamais parler de moi”

À 59 ans, il mise de nouveau sur l’effet de surprise en envisageant de prendre sa retraite. “Parfois, quand je me regarde dans le miroir, je me dis : 'Qui est-ce ?', a-t-il déclaré en conférence de presse lors du festival Karlovy Vary. Je pourrais m’arrêter soudainement et vous n’entendriez plus jamais parler de moi. Je pourrais aussi prendre exemple sur Ridley Scott, qui travaille toujours et invente de nouvelles choses. Ce sont deux choix valables. Je n’ai pas encore décidé.”

Avec lui, on parierait sur… une troisième voie.