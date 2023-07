Marion Cotillard, la nouvelle Reine des neiges

Voilà une nouvelle susceptible de mettre en émoi les fans de Disney. Marion Cotillard va devenir la nouvelle Reine des neiges au cinéma. Non pas dans une adaptation du film d’animation, mais dans La tour de glace, l’histoire d’une rencontre entre une jeune fille qui vient de s’échapper d’un orphelinat et une star de cinéma durant le tournage de La reine des neiges. “La dynamique de pouvoir entre cette femme séduisante et l’adolescente reflète l’intrigue de La Reine des neiges, créant un effet de miroir”, a déclaré la scénariste, Muriel Merlin. On est impatient de découvrir ça.