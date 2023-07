À la recherche de la nouvelle star

Pire: lorsqu’on évoque les plus grandes stars du moment, arrivent en premier les noms de Brad Pitt (59 ans), Leonardo DiCaprio (48 ans), Julia Roberts (55 ans), George Clooney (62 ans), voire dans le cœur des plus cinéphiles, ceux d’Al Pacino (83 ans), Robert DeNiro (79 ans) ou Jane Fonda (85 ans).

Dans ce contexte, Cillian Murphy, révélé par Pleaky Blinders avant de tenir le rôle principal dans Oppenheimer le 19 juillet aux côtés des vétérans Robert Downey Jr (58 ans) et Matt Damon (52 ans), ferait presque figure de jeunot à 47 ans. Un constat plutôt inquiétant : Margot Robbie, Zendaya, Tom Holland ou Timothée Chalamet sont les derniers arbres qui cachent la pauvreté de la relève : les vedettes, aujourd’hui, ce sont les franchises, surtout super-héroïques, voire les marques. Cela va devenir de plus en plus compliqué d’émerger pour les nouvelles stars.